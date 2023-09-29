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    В предпринимателя стреляли у спортклуба на севере Петербурга

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    3 комментария

    В Петербурге по плану «Перехват» ловили серебристый «Мерседес» после стрельбы у спортивного клуба в Калининском районе города. С вооружённым человеком не повезло столкнуться предпринимателю. Подробности стали известны ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 сентября.

    Помощи полиции 42-летний руководитель строительной фирмы попросил незадолго до полуночи. Понервничать его заставил знакомый с пистолетом — как уверен заявитель, целился в него, но промазал и скрылся на серебристом «Мерседесе».

    Автомобиль и стрелка искали по плану «Перехват». Через час после полуночи у дома был задержан 34-летний житель Выборгского района города с газовым револьвером. Мужчину увезли объясняться в отдел полиции как мелкого хулигана.

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    ХулиганствоСтрельба
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    Комментарии 3

    Гость29 Сен 2023 в 11:09
    Зато не 90-е
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 10:07
    Из газовика-промазал?-даже хулиганы измельчали
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 10:02
    Так знакомые же, чего теперь то нюниться.
    +0−0
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