В предпринимателя стреляли у спортклуба на севере Петербурга

В Петербурге по плану «Перехват» ловили серебристый «Мерседес» после стрельбы у спортивного клуба в Калининском районе города. С вооружённым человеком не повезло столкнуться предпринимателю. Подробности стали известны ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 сентября.



Помощи полиции 42-летний руководитель строительной фирмы попросил незадолго до полуночи. Понервничать его заставил знакомый с пистолетом — как уверен заявитель, целился в него, но промазал и скрылся на серебристом «Мерседесе».



Автомобиль и стрелка искали по плану «Перехват». Через час после полуночи у дома был задержан 34-летний житель Выборгского района города с газовым револьвером. Мужчину увезли объясняться в отдел полиции как мелкого хулигана.

