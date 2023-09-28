Петербурженка заявила об избиении сотрудником Мариинской больницы. Он видел, что она упала сама

Конфликт на пороге реанимации Мариинской больницы закончился снятием побоев и заявлением в полицию о рукоприкладстве. Дочь одного из пациентов заявила, что медработник избил ее на лестнице у отделения интенсивной терапии. Оппонент запомнил это иначе: назвал ее поведение неадекватным, а падение — симуляцией.

По данным «Фонтанки», инцидент произошел 28 сентября около 15:20. Из поликлиники в больницу на скорой помощи доставили 74-летнего пациента, которого определили в отделение реанимации и интенсивной терапии. По дороге между сопровождающей его родственницей и медработниками случился конфликт, в результате которого женщина сообщила в полицию об избиении.

В пресс-службе Мариинской больницы «Фонтанке» подтвердили, что инцидент произошел, но заявили, что избиения не было. Там уточнили, что пациент поступил в угрожающем жизни состоянии. На каждом этапе его сопровождала неравнодушная родственница — от отделения скорой медицинской помощи, где, по словам представителя больницы, ее уже быть не должно, до реанимации. Медперсонал многократно пытался ее остановить, но женщина сопротивлялась и препятствовала своевременному оказанию помощи. В ходе разбирательства она снимала на телефон медиков и обвинила их в применении силы.

«Ее выпроводили силами охраны Мариинской больницы. Пациенту оказывается вся необходимая помощь», — добавили в пресс-службе. Насколько известно «Фонтанке», сотрудник, с которым у женщины произошла стычка, охарактеризовал ее поведение как неадекватное, услышал угрозы, крики, пожаловался на несанкционированную съемку. По его версии, посетительница симулировала падение — сама упала на пол без вмешательства посторонних и обвинила персонал в том, что ее толкнули. Дочь пациента Мария объяснила «Фонтанке» свой взгляд на ситуацию. По ее словам, она сразу предупредила медиков о том, что будет сопровождать отца, так как он был в таком состоянии, что не мог двигаться и говорить, а он аллергик. С собой у нее был пакет с вещами мужчины. В лифте медсестра сообщила ей, что дальше ее не пустят.

«Я сказала, что я знаю свои права и имею право пройти даже в реанимацию, хотя я, конечно, туда бы не пошла. Доехали до этажа. Папу вывезли. На меня налетел мужчина в медицинской одежде», — рассказала петербурженка.

После словесной перепалки, по ее словам, дело дошло до рукоприкладства. «Он стал меня грубо выталкивать, хамить, вырвал у меня пакет с вещами, бросил на лестницу, стал меня толкать избивать. Толкнул очень сильно, и я упала на лестницу. Ударилась головой, поясничной областью и рукой», — говорит Мария.

После этого она обратилась в 112 и оставила жалобу на горячей линии Росздравнадзора. В травмпункте у нее зафиксировали ушибы правого предплечья и правой ягодичной области. Женщина написала заявление в полицию.

Она отмечает, что до сих пор ничего не знает о состоянии отца. С ее слов, уже после визита в отдел полиции она вернулась на пропускной пункт больницы. Там ей не смогли дать информацию о состоянии отца, но дали номер реанимации и рекомендовали звонить завтра с 12 до 14 часов. «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.