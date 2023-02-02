Бой без правил в изоляторе Мариинки. Как предприниматель убегал в окно от кулаков

«Фонтанка.ру»

Житель Петербурга вышел из изолятора Мариинской больницы со сломанной челюстью. С его слов, увечья ему нанес «лысый санитар». 2 февраля «Фонтанка» изучила записи с камер видеонаблюдения. Эти кадры никого не оставят равнодушными.



Эта история началась у дверей модного клуба на Арсенальной набережной. В ночь на 3 января 36-летний предприниматель Леонид Б. отправился туда, чтобы встретиться со знакомым. С собой он захватил телефон и портмоне, в котором лежали 10 тысяч рублей и 300 евро. До клуба Леонид выпил пару бокалов пива, с его слов, был адекватен и аккуратно одет. Однако охранникам клуба мужчина почему-то не понравился, впускать его отказались «без объяснения причин». В попытках узнать, что с ним не так, Леонид получил в лицо плотную струю из перцового баллона, уверяет он. Глаза зажгло, дыхание перехватило, ориентироваться стало сложно. Свидетели помогли вызвать скорую, которая умчала его в Мариинку.



В больнице нового пациента поместили в изолятор. Он пытался возразить, что не пьян и нуждается в медицинской помощи, но «лысый санитар с грубым голосом» был неумолим. И вот герой нашей публикации оказался в вытрезвителе. На записях он разительно отличается от здешней публики, которая лежит и сидит на кушетках с разбитыми лицами и в грязной одежде. Шел третий час ночи.

Запах мочи и брызги крови на стенах усилили тревогу Леонида, и он попросился к врачу, на что получил отказ. Когда дверь открылась, он попытался выйти. Все, что происходило дальше, можно увидеть на записи. Лысый санитар нокаутирует пациента одним ударом в лицо. Леонид падает на пол, его телефон летит в сторону. Санитар закрывает дверь, вытащив потерпевшего в коридор, и, по всей видимости, собирает его вещи в пакет. Далее он затаскивает Леонида обратно в изолятор за ноги. Как труп.



«Когда я начал приходить в себя, я ощутил сильную боль в нижней челюсти. Изо рта шла кровь, меня тошнило, я чувствовал головокружение. Проверив карманы, я понял, что у меня пропали кошелек, ключи от машины, телефон и цепочка», — рассказал предприниматель. Вещи в дальнейшем вернут, вот только денег в кошельке не будет.

На записи видно, что в дальнейшем лысый санитар снова ударил Леонида, а также другого мужчину. А его коллега продемонстрировал лоу-кик на пациенте, который просто встал со скамейки.



Леонид, уже не надеясь дождаться хоть какой-то помощи, вылез из изолятора через окно. Однако охранник вернул его обратно, после чего предпринимателя посадили уже в вытрезвитель с решетками. Там он пробыл до 9 утра, а после был переведен в палату. Лечили предпринимателя три дня, КТ показала перелом нижней челюсти. Позднее для лучшего сращивания пришлось удалить седьмой зуб на месте перелома.



Пострадавший в Мариинке предприниматель обратился в полицию Центрального района. Насколько известно «Фонтанке», заявление принято, проводится проверка. В пресс-службе больницы корреспонденту рассказали, что уволили санитара сразу же, как только узнали об инциденте и просмотрели записи с камер. В Мариинке он работал порядка двух лет, ранее на него якобы никто не жаловался. Судя по страничке «ВКонтакте», 42-летний Денис Овчинецкий приехал в Петербург из города-героя Волгограда.

