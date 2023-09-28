«Не мороз — так снегопад». Губернатор Петербурга рассказал, как будет зимой на дорогах

Петербургу накануне предстоящей зимы не хватает работников ручного труда. Несмотря на это, губернатор Александр Беглов считает, что город к зиме готов.



В эфире телеканала «78» глава города заявил, что на 4 млрд рублей к зиме закупили новую уборочную технику — 271 единицу. Всего зимой на очистке улиц от снега будут работать 1511 единиц крупной уборочной техники и 383 единицы средств малой механизации.

Уже к середине октября снег будут готовы принимать снегоплавильные пункты. Будет ли к этому времени в городе снежно, Беглов не сообщил.