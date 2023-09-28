«Не мороз — так снегопад». Губернатор Петербурга рассказал, как будет зимой на дорогах

Петербургу накануне предстоящей зимы не хватает работников ручного труда. Несмотря на это, губернатор Александр Беглов считает, что город к зиме готов.
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Уже к середине октября снег будут готовы принимать снегоплавильные пункты. Будет ли к этому времени в городе снежно, Беглов не сообщил.
Также он заметил, что в городе не хватает специалистов ручного труда — их сейчас ищут в других регионах. По мнению Беглова, в качестве сезонной работы такое предложение должно быть интересно иногородним.
«Подготовка города к зиме — непростой процесс. Любая недоработка обязательно проявится. Не мороз — так снегопад», — резюмировал Беглов.