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    «Не мороз — так снегопад». Губернатор Петербурга рассказал, как будет зимой на дорогах

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    5 комментариев

    Петербургу накануне предстоящей зимы не хватает работников ручного труда. Несмотря на это, губернатор Александр Беглов считает, что город к зиме готов.

    В эфире телеканала «78» глава города заявил, что на 4 млрд рублей к зиме закупили новую уборочную технику — 271 единицу. Всего зимой на очистке улиц от снега будут работать 1511 единиц крупной уборочной техники и 383 единицы средств малой механизации.

    Уже к середине октября снег будут готовы принимать снегоплавильные пункты. Будет ли к этому времени в городе снежно, Беглов не сообщил.

    Также он заметил, что в городе не хватает специалистов ручного труда — их сейчас ищут в других регионах. По мнению Беглова, в качестве сезонной работы такое предложение должно быть интересно иногородним.

    «Подготовка города к зиме — непростой процесс. Любая недоработка обязательно проявится. Не мороз — так снегопад», — резюмировал Беглов.

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    Александр БегловЗима
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    Комментарии 5

    Гость29 Сен 2023 в 00:05
    Ну что вы на Сашку набросились,что он вам Гидрометцентр,он же сказал техника закуплена !!!
    +0−0
    Silver86729 Сен 2023 в 00:03
    В Баку снега не бывает.
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 00:00
    Из года в год на закупку уборочной техники тратятся миллиарды и из года в год мы видим одну и ту же картину — грязный неубранный город. Так будет и в этом году.
    +0−0
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