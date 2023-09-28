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    Набиуллина: рубль был бы гораздо слабее при сохранении ставки

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    18 комментариев

    Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что при сохранении ключевой ставки на уровне 7,5–8,5% рубль был бы более слабым, чем сейчас. Об этом руководитель ЦБ рассказала в четверг, 28 сентября, на Московском финансовом форуме, передает ТАСС.

    «Мы повысили ключевую ставку, да это не дает такой импульс, как когда у нас полностью было открыто движение капитала», — сказала она.

    Набиуллина добавила, что без изменения ключевой ставки «курс рубля был бы гораздо более слабым». Также глава ЦБ РФ выступила против изменения цели по инфляции в 4%.

    Ранее Минэк предложил создать в России «аналог китайской модели» для стабилизации курса рубля.

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    Комментарии 18

    Гость28 Сен 2023 в 15:12
    В России дураков ещё лет на сто припасено и им можно вешать лапшу!
    +0−0
    chip128 Сен 2023 в 15:06
    Прикольная женщина, сначала ЦБ выкидывает на рынок огромное количество рублей, скупая валюту и этим ходом ломая курс рубля на 40-50%, потом повышает ключевую ставку, делая недоступными кредиты для реального сектора экономики и рассказывает байки от бабайки)) По сути ЦБ ведет политику в угоду финансовых спекулянтов и сырьевых магнатов, государству в коротком забеге тоже выгодно обрушение рубля, но на длинной дистанции государство получит убитую экономику, останутся в основном торгаши ресурсами!
    +1−0
    Гость28 Сен 2023 в 15:00
    Если бы не её зампред, которого поставили ей в противовес - то это мадам уронила бы курс еще больше выполняя заветы МВФ.
    Для чего её до сих пор держат в ЦБ не ясно, никакие она инвестиции не привлечет уже с мировых рынков.
    +0−0
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