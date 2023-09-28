Набиуллина: рубль был бы гораздо слабее при сохранении ставки

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что при сохранении ключевой ставки на уровне 7,5–8,5% рубль был бы более слабым, чем сейчас. Об этом руководитель ЦБ рассказала в четверг, 28 сентября, на Московском финансовом форуме, передает ТАСС.

«Мы повысили ключевую ставку, да это не дает такой импульс, как когда у нас полностью было открыто движение капитала», — сказала она.



Набиуллина добавила, что без изменения ключевой ставки «курс рубля был бы гораздо более слабым». Также глава ЦБ РФ выступила против изменения цели по инфляции в 4%.

