Минэк предложил создать в России «аналог китайской модели», чтобы стабилизировать курс рубля

Создание аналога «китайской модели» в России может стать решением проблемы, связанной с курсом рубля. Об этом 25 сентября в ходе расширенного заседания Комитета Совета Федерации по экономической политике заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
«Надо делать какой-то, скажем так, аналог китайской модели. То есть когда все-таки существует некая мембрана между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей. Но это исключительно наша позиция. Мы ее обсуждаем с Центральным банком», — сказал Решетников.
Он напомнил, что сейчас нет ограничений на перевод рублей за рубеж для граждан и для компаний, есть «простые процедуры». В результате за границей становится все больше рублей, которые «могут вовлекаться в эти валютные игры против рубля». При этом министр отметил, что речь идет не о двух курсах. Такое явление он назвал «крайне вредным» для экономики.
По словам Решетникова, Минэкономразвития ждет предложений от Центробанка. Он считает, что если ничего не делать и полагаться на тот инструментарий, который есть сейчас, в первую очередь на изменение ключевой ставки, заложником положения будет реальный сектор экономики. «Потому что мы постоянно будем процентной ставкой играть против валютных спекулянтов, а бить будем в результате по инвестиционному кредитованию, что мы сейчас и видим», — сказал он.
С конца 2022 года курс рубля ослаб на 40%. Минэкономразвития ожидает, что к концу 2023 года курс рубля укрепится до 94 рублей за доллар, а в 2024–2026 годах будет формироваться на уровне 90–92 рубля за доллар.