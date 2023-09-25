Минэк предложил создать в России «аналог китайской модели», чтобы стабилизировать курс рубля

Создание аналога «китайской модели» в России может стать решением проблемы, связанной с курсом рубля. Об этом 25 сентября в ходе расширенного заседания Комитета Совета Федерации по экономической политике заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.



«Надо делать какой-то, скажем так, аналог китайской модели. То есть когда все-таки существует некая мембрана между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей. Но это исключительно наша позиция. Мы ее обсуждаем с Центральным банком», — сказал Решетников.