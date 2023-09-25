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    Минэк предложил создать в России «аналог китайской модели», чтобы стабилизировать курс рубля

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    27 комментариев

    Создание аналога «китайской модели» в России может стать решением проблемы, связанной с курсом рубля. Об этом 25 сентября в ходе расширенного заседания Комитета Совета Федерации по экономической политике заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

    «Надо делать какой-то, скажем так, аналог китайской модели. То есть когда все-таки существует некая мембрана между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей. Но это исключительно наша позиция. Мы ее обсуждаем с Центральным банком», — сказал Решетников.

    Он напомнил, что сейчас нет ограничений на перевод рублей за рубеж для граждан и для компаний, есть «простые процедуры». В результате за границей становится все больше рублей, которые «могут вовлекаться в эти валютные игры против рубля». При этом министр отметил, что речь идет не о двух курсах. Такое явление он назвал «крайне вредным» для экономики.

    По словам Решетникова, Минэкономразвития ждет предложений от Центробанка. Он считает, что если ничего не делать и полагаться на тот инструментарий, который есть сейчас, в первую очередь на изменение ключевой ставки, заложником положения будет реальный сектор экономики. «Потому что мы постоянно будем процентной ставкой играть против валютных спекулянтов, а бить будем в результате по инвестиционному кредитованию, что мы сейчас и видим», — сказал он.

    С конца 2022 года курс рубля ослаб на 40%. Минэкономразвития ожидает, что к концу 2023 года курс рубля укрепится до 94 рублей за доллар, а в 2024–2026 годах будет формироваться на уровне 90–92 рубля за доллар.

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    Комментарии 27

    VKuser18868899925 Сен 2023 в 14:29
    Как вы олигархи не садитесь . вы в экономисты не годитесь .
    +0−0
    R&R25 Сен 2023 в 14:15
    Ясно же, что приняв «прядок основанный на правилах» в финансовой системе также будет происходить. Они же подмяли под себя весь финансовый рынок, придумали печатать деньги, процентные ставки, вот только «правила» для себя одни, для всех других - выгодные для себя.
    Финансовую архитектуру надо менять.
    +0−0
    prosto korsak25 Сен 2023 в 14:01
    «За границей становится все больше рублей, которые «могут вовлекаться в эти валютные игры против рубля».
    Интересно, министр сам понял, что сказал? Пусть спросит у тех, кто ему этот текст написал.
    +1−0
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