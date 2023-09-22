Глава Минэкономразвития РФ спрогнозировал курс доллара на следующие три года

С учетом экономической ситуации в 2024–2026 годах курс доллара будет формироваться на уровне 90–92 рубля. Такой прогноз 22 сентября озвучил министр экономического развития России Максим Решетников на заседании правительства РФ, которое транслировал телеканал «Россия 24».



Заседание было посвящено в том числе прогнозу социально-экономического развития и основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на трехлетний период. В ходе него Решетников сообщил, что сальдо торгового баланса России восстанавливается на фоне опережающего роста экспорта и более сдержанного роста импорта. В результате к концу 2023 года рубль укрепится до 94 рублей за доллар. В дальнейшем, согласно прогнозу ведомства, сальдо продолжит расти.