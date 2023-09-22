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    Глава Минэкономразвития РФ спрогнозировал курс доллара на следующие три года

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    36 комментариев

    С учетом экономической ситуации в 2024–2026 годах курс доллара будет формироваться на уровне 90–92 рубля. Такой прогноз 22 сентября озвучил министр экономического развития России Максим Решетников на заседании правительства РФ, которое транслировал телеканал «Россия 24».

    Заседание было посвящено в том числе прогнозу социально-экономического развития и основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на трехлетний период. В ходе него Решетников сообщил, что сальдо торгового баланса России восстанавливается на фоне опережающего роста экспорта и более сдержанного роста импорта. В результате к концу 2023 года рубль укрепится до 94 рублей за доллар. В дальнейшем, согласно прогнозу ведомства, сальдо продолжит расти.

    «В 2024–2026 годах, с учетом изменения структуры платежей и уровня оттока капитала, новое равновесие будет формироваться на уровне 90–92 рубля за доллар», — заявил министр.

    Рубль значительно ослабел за лето, с начала года он подешевел к доллару более чем на треть. Курс национальной валюты удалось стабилизировать после того, как 15 августа Банк России на внеочередном заседании резко поднял ключевую ставку с 8,5% до 12%. Как потом заявил первый зампред Центробанка РФ Алексей Заботкин, без этой меры курс доллара был бы «хорошо трехзначным».

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    Комментарии 36

    graail22 Сен 2023 в 18:45
    Если в стране ни кто и ни чего не знает,то каким образом составляются прогнозы на 3 года.
    +0−0
    Гость22 Сен 2023 в 18:34
    Недочеловек, но ГЛЫБА.
    Прям КОЛОСС, на годы вперёд верстает.
    Берёт не денюжкой, - съедобностями. Силу волшебную почувствовал в себе.
    Поглядим-увидим, во что с этот Чуткий Милый Образ перевоплатится буквально за 2-3 дня в зависимости от обстоятельств.
    +0−0
    г0сть22 Сен 2023 в 18:32
    Такое может предсказать только идиёт..
    +0−0
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