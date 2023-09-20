«Курс доллара был бы хорошо трёхзначным». Заместитель председателя ЦБ прокомментировал повышение ключевой ставки

При ключевой ставке в России на уровне 8,5% годовых курс доллара был бы «хорошо трехзначным». Об этом 20 сентября заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.



По его словам, при прежней ключевой ставке уровень обменного курса был бы иным и «скорее всего, хорошо трехзначным», приводит слова Заботкина ТАСС. Он добавил, что с точки зрения текущей динамики обменного курса ключевая ставка повлияла.



Совет директоров Банка России на внеочередном совещании 15 августа принял решение повысить ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых. 15 сентября она была увеличена до 13 процентов годовых. При этом глава Сбербанка Герман Греф и глава ВТБ Андрей Костин говорили на Восточном экономическом форуме, что не ждут повышения. Греф также выразил мнение, что ставка задержится на 12% ненадолго и через 3–6 месяцев ЦБ может перейти к ее снижению.

