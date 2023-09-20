    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 15

    4 м/с, ю-з

    753мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd96.22eur102.92

    «Курс доллара был бы хорошо трёхзначным». Заместитель председателя ЦБ прокомментировал повышение ключевой ставки

    310
    7 комментариев

    При ключевой ставке в России на уровне 8,5% годовых курс доллара был бы «хорошо трехзначным». Об этом 20 сентября заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по финансовому рынку.

    По его словам, при прежней ключевой ставке уровень обменного курса был бы иным и «скорее всего, хорошо трехзначным», приводит слова Заботкина ТАСС. Он добавил, что с точки зрения текущей динамики обменного курса ключевая ставка повлияла.

    Совет директоров Банка России на внеочередном совещании 15 августа принял решение повысить ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых. 15 сентября она была увеличена до 13 процентов годовых. При этом глава Сбербанка Герман Греф и глава ВТБ Андрей Костин говорили на Восточном экономическом форуме, что не ждут повышения. Греф также выразил мнение, что ставка задержится на 12% ненадолго и через 3–6 месяцев ЦБ может перейти к ее снижению.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close