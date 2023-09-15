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    Банк России увеличил ключевую ставку до 13% годовых

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    На очередном заседании 15 сентября Банк России принял решение об увеличении ключевой ставки. Теперь она составит 13 процентов.

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