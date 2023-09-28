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    Водитель сбил ребенка на самокате на Ветеранов и сам увез его в больницу

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    18 комментариев

    Малолетний самокатчик пострадал в ДТП в Красносельском районе Петербурга. Ребенок угодил под колеса автомобиля на перекрестке.

    Вечером 27 сентября на пересечении проспекта Ветеранов и Авангардной улицы автомобиль сбил ехавшего на самокате 7-летнего мальчика, стало известно «Фонтанке» 28 сентября. После этого водитель машины сам привез пострадавшего ребенка в больницу.

    Мальчик ушибся головой, а также получил ушибы голени, стопы и стенки живота, гематому и ссадину. После оказания медицинской помощи его в удовлетворительном состоянии отпустили выздоравливать домой.

    Похожее ДТП произошло тем же вечером в Кудрово. Водитель «Мерседеса» сбил 9-летнего мальчика, который переезжал на самокате Пражскую улицу. Ребенок получил перелом и был госпитализирован.

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    Комментарии 18

    Гость28 Сен 2023 в 13:29
    А как водятлов наказали?
    +1−1
    Гость28 Сен 2023 в 13:21
    Он в своем уме? А если перелом и кости сместил?!
    +0−2
    28020699828 Сен 2023 в 13:19
    Пешебараны негодуют, им не дают кидаться под колеса на переходах!
    +2−2
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