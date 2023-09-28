Водитель сбил ребенка на самокате на Ветеранов и сам увез его в больницу

Малолетний самокатчик пострадал в ДТП в Красносельском районе Петербурга. Ребенок угодил под колеса автомобиля на перекрестке.



Вечером 27 сентября на пересечении проспекта Ветеранов и Авангардной улицы автомобиль сбил ехавшего на самокате 7-летнего мальчика, стало известно «Фонтанке» 28 сентября. После этого водитель машины сам привез пострадавшего ребенка в больницу.

Мальчик ушибся головой, а также получил ушибы голени, стопы и стенки живота, гематому и ссадину. После оказания медицинской помощи его в удовлетворительном состоянии отпустили выздоравливать домой.