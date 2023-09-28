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    Водитель «Мерседеса» сбил 9-летнего мальчика на самокате в Кудрово

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    8 комментариев

    Третьеклассник пострадал в ДТП во Всеволожском районе Ленобласти вечером 27 сентября. Ребенок угодил под машину, переезжая дорогу на самокате.

    В 19:25 у дома 14 по Пражской улице в Кудрово 31-летний мурманчанин, следовавший на своем Mercedes-Benz C180 от проспекта Строителей в сторону Европейского проспекта, сбил 9-летнего мальчика, сообщает 28 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Ребенок пересекал проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу.

    В результате мальчик получил перелом ступни. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести. По факту ДТП ведется проверка. Водитель автомобиля за 2023 год 9 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

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    Комментарии 8

    Alex00028 Сен 2023 в 13:40
    "на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу"
    Собственно и всё. Скорее всего времени обнаружить помеху у водителя просто не было.
    +0−0
    А1357928 Сен 2023 в 12:55
    Родителям пофиг, ничему не учат. Пацан познает мир самостоятельно, а это иногда опасно.
    +1−1
    🦄🌈💩28 Сен 2023 в 12:48
    Водила в смартфон продолбал?
    +2−2
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