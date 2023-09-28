Водитель «Мерседеса» сбил 9-летнего мальчика на самокате в Кудрово

Третьеклассник пострадал в ДТП во Всеволожском районе Ленобласти вечером 27 сентября. Ребенок угодил под машину, переезжая дорогу на самокате.



В 19:25 у дома 14 по Пражской улице в Кудрово 31-летний мурманчанин, следовавший на своем Mercedes-Benz C180 от проспекта Строителей в сторону Европейского проспекта, сбил 9-летнего мальчика, сообщает 28 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Ребенок пересекал проезжую часть на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате мальчик получил перелом ступни. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести. По факту ДТП ведется проверка. Водитель автомобиля за 2023 год 9 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.