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    Одинокое колесо в комке металла. На юге КАД водитель влетел в машину дорожников

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    6 комментариев

    Два похожих ДТП произошли на юге КАД с разницей в несколько минут. В обоих пострадали водители.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 28 сентября в 0:50 на 60-м километре внешнего кольца КАД водитель легкового автомобиля совершил столкновение с сигнальным прицепом прикрытия подрядной организации, оборудованным стробоскопами и балками со световой индикацией. Травмы получил водитель легковушки.

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    «Движение на участке ДТП было организовано в соответствии с утверждённой и согласованной в установленном порядке схемой. Были выставлены временные дорожные знаки, предупреждение о проведении работ было выведено на табло переменной информации. Претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет», — отмечают в Упрдоре.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Через несколько минут, в 01:12, на 67-м километре внешнего кольца водитель грузового автомобиля врезался в отбойник и пострадал. Впечатляющие кадры этой аварии «Фонтанка» уже показывала.

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    Комментарии 6

    Гость28 Сен 2023 в 10:35
    Это просто метро нет.Так бы все водители ехАли бы на мЕтро и колёса бы не отлетали.
    +0−1
    Гость28 Сен 2023 в 10:07
    Просто не заметил. Был занят.
    +1−0
    Гость28 Сен 2023 в 10:02
    КАД в своем репертуаре " помереть не встать....
    +0−0
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