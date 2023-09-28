Одинокое колесо в комке металла. На юге КАД водитель влетел в машину дорожников

Два похожих ДТП произошли на юге КАД с разницей в несколько минут. В обоих пострадали водители.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 28 сентября в 0:50 на 60-м километре внешнего кольца КАД водитель легкового автомобиля совершил столкновение с сигнальным прицепом прикрытия подрядной организации, оборудованным стробоскопами и балками со световой индикацией. Травмы получил водитель легковушки.

