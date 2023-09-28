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    Самосвал вверх колесами перекинуло через отбойник на КАД

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    13 комментариев

    Самосвал влетел в отбойник на КАД у развязки с Пулковским шоссе ночью 28 сентября. Есть пострадавший.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП произошло в 01:12 на 67-м километре внешнего кольца. Водитель грузового автомобиля допустил столкновение с барьерным ограждением и последующее опрокидывание. Пострадал один человек — сам водитель.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

    Были заняты третья и четвёртая полосы внешнего и четвёртая полоса внутреннего кольца. Сотрудники подрядной организации, обслуживающей дорогу, оперативно приступили к очистке проезжей части и восстановлению повреждённого ограждения. Восстановительные работы на ограждении завершатся в течение суток.

    Подписчики группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывали, что водитель был в сознании, не пьяный, из кабины его вытащили очевидцы и передали медикам Скорой помощи. Отметим, что вытаскивать пострадавших из машины стоит только в крайних случаях, например при угрозе пожара. Неумелыми действиями можно навредить раненому.

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    Грузовик эвакуировали с дороги уже утром, от него остались «рожки да ножки», отмечают в комментариях. Пробки на этом участке КАД не наблюдается.

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    Комментарии 13

    Гость28 Сен 2023 в 09:36
    сон + нарушение скоростного режима
    +1−0
    Гость28 Сен 2023 в 09:28
    Когда ДПС начнет угомонять , оборзевших от безнаказанности водителей самосвалов и тонаров, уже играющих в шашки на многополосье?
    +1−0
    Cashmare28 Сен 2023 в 09:26
    не самосвал, а самовыпил
    +0−0
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