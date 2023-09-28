Самосвал вверх колесами перекинуло через отбойник на КАД

Самосвал влетел в отбойник на КАД у развязки с Пулковским шоссе ночью 28 сентября. Есть пострадавший.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП произошло в 01:12 на 67-м километре внешнего кольца. Водитель грузового автомобиля допустил столкновение с барьерным ограждением и последующее опрокидывание. Пострадал один человек — сам водитель.
Были заняты третья и четвёртая полосы внешнего и четвёртая полоса внутреннего кольца. Сотрудники подрядной организации, обслуживающей дорогу, оперативно приступили к очистке проезжей части и восстановлению повреждённого ограждения. Восстановительные работы на ограждении завершатся в течение суток.
Подписчики группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывали, что водитель был в сознании, не пьяный, из кабины его вытащили очевидцы и передали медикам Скорой помощи. Отметим, что вытаскивать пострадавших из машины стоит только в крайних случаях, например при угрозе пожара. Неумелыми действиями можно навредить раненому.
Грузовик эвакуировали с дороги уже утром, от него остались «рожки да ножки», отмечают в комментариях. Пробки на этом участке КАД не наблюдается.