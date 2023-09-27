В Петербурге задержали главу Росаккредитации по Северо-Западу

В Санкт-Петербурге во вторник, 26 сентября, оперативники службы экономической безопаности управления ФСБ пришли с обыском к руководителю Росаккредитации по Северо-Западу Александру Зайцеву. Обыск прошел и у него в кабинете, затем чиновник оказался в Главном следственном управлении полицейского главка. Об этом в среду, 27 сентября, сообщает 47news.

Зайцеву вменили статью 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).



По версии следствия, с ведома главы Росаккредитации в его ведомство были оформлены десятки «мертвых душ». Они получали зарплату и премировались. Следствие остановилось на четырех эпизодах, так как этого достаточно для предъявления обвинения. Зайцев признал вину и был отпущен под подписку о невыезде.

