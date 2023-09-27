    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, южн

    768мм

    61%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd96.5eur101.98

    В Петербурге задержали главу Росаккредитации по Северо-Западу

    686
    1 комментарий

    В Санкт-Петербурге во вторник, 26 сентября, оперативники службы экономической безопаности управления ФСБ пришли с обыском к руководителю Росаккредитации по Северо-Западу Александру Зайцеву. Обыск прошел и у него в кабинете, затем чиновник оказался в Главном следственном управлении полицейского главка. Об этом в среду, 27 сентября, сообщает 47news.

    Зайцеву вменили статью 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

    По версии следствия, с ведома главы Росаккредитации в его ведомство были оформлены десятки «мертвых душ». Они получали зарплату и премировались. Следствие остановилось на четырех эпизодах, так как этого достаточно для предъявления обвинения. Зайцев признал вину и был отпущен под подписку о невыезде.

    Ведомство, отмечает 47news, весомая для бизнеса и власти структура, от которой зависят миллиардные обороты. Росаккредитация входит в контур Минэкономразвития и занимается разработкой и внедрением общегосударственной системы аккредитации и контролем за ее соблюдением. В частности, ведомство аккредитует метрологические организации — от них зависит точность измерений шуба, габаритов, содержаниях вредных веществ и прочего.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФСБСК
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Гость27 Сен 2023 в 20:47
    Точность измерения шуба! Ставь класс автоисправлениям вместо редактуры!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close