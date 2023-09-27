Для перехода под площадью Труда подготовили концепцию. Там может появиться общественное пространство

Переход под площадью Труда обрел концепцию обновления. Его разработало архитектурное бюро Klauzura. «Инициатива снизу» представляет собой идею общественного пространства со «стеной дождя», собственной кофейней и книжным магазином. Для того чтобы реализовать идею, ее авторам нужно заинтересовать собственников — городской «Мостотрест» и владельцев торговых помещений.



Текстовая версия материала была опубликована 26 сентября. Читайте также: «ТЦ в переходе под площадью Труда хотят превратить в модное общественное пространство. Реально ли это?».