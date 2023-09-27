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    Для перехода под площадью Труда подготовили концепцию. Там может появиться общественное пространство

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    9 комментариев

    Переход под площадью Труда обрел концепцию обновления. Его разработало архитектурное бюро Klauzura. «Инициатива снизу» представляет собой идею общественного пространства со «стеной дождя», собственной кофейней и книжным магазином. Для того чтобы реализовать идею, ее авторам нужно заинтересовать собственников — городской «Мостотрест» и владельцев торговых помещений.

    Текстовая версия материала была опубликована 26 сентября. Читайте также: «ТЦ в переходе под площадью Труда хотят превратить в модное общественное пространство. Реально ли это?».

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    Комментарии 9

    Гость27 Сен 2023 в 22:19
    Блин! Там же Кудрин В. Д. уже все сделал, аж в 1997 году! Что там ещё делать то? И так все входы уже завалили за ненадобностью
    ! Интересно, куда же подевался почётный строитель Крестов 2?
    +0−0
    _ixform27 Сен 2023 в 22:04
    зато весь день ругали генплан мол его не 3 месяца будут теперь делать а месяц всего и быстро быстро застроят Питер пока Беглов там ему нужны разные объекты и в лесу тоже!
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 22:02
    Пора развитие города выводить на новый, подземный уровень
    +1−0
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