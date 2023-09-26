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    ТЦ в переходе под площадью Труда хотят превратить в модное общественное пространство. Реально ли это?

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    11 комментариев
    Фото: презентация Klauzura
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    Архитектурное бюро Klauzura представило концепцию обновления перехода под площадью Труда: там хотят создать общественное пространство с кофейней, книжным магазином, выставочным пространством и «стеной дождя». Пока это «инициатива снизу», которой еще предстоит заинтересовать собственников — городской «Мостотрест» и владельцев торговых помещений. Но за плечами авторов уже есть успешный опыт — арт-квартал «Брусницын».

    Первым о проекте Klauzura рассказало издание «Собака.ру» 26 сентября. Идея в том, чтобы сделать подземный переход, который является связующим звеном между Новой Голландией, «Манежем», Исаакиевским собором и другими точками притяжения, более удобным для горожан и туристов. «Конногвардейский бульвар сейчас тоже обновляют. Было бы логично, если бы был обновлен и переход как связующая точка между бульваром и Новой Голландией», — пояснила «Фонтанке» соосновательница Klauzura Дарья Мирошниченко.

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    Что не так с переходом?


    Презентация проекта (есть в распоряжении «Фонтанки») описывает нынешнее плачевное, как считают авторы, состояние перехода. Во-первых, он недоступен для мам с колясками, инвалидов и других маломобильных групп, а заодно для велосипедистов и самокатчиков. По словам Дарьи Мирошниченко, исследования трафика, проведенные совместно с ИТМО, показали, что многие люди обходят подземный путь через наземные пешеходные переходы, хотя это занимает куда больше времени. Навигация внутри перехода также не слишком понятна.

    Во-вторых, в переходе не слишком красиво и уютно. Хотя по совместительству он является небольшим торговым центром, где работают магазины и кафе, мало кто в нем задерживается, отмечают аналитики. В самом переходе мало света и не всегда приятный запах из-за проблем с вентиляцией. Торговые павильоны оформлены не слишком изящно и продают не очень понятный ассортимент. Туалет платный.

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    Что предлагают архитекторы?


    В первую очередь концепция Klauzura предлагает сделать переход более удобным для пешеходов, в том числе маломобильных, — за счет установки лифтов и траволаторов, организовать интуитивно понятную навигацию, а также создать бесплатные туалеты, питьевые фонтанчики и комнаты матери и ребенка.

    В качестве арендаторов предлагается поселить в переходе кофейню, пекарню, книжный, цветочный магазины. Однако помимо коммерции там предлагается организовать выставочные пространства, например, мини-филиал находящегося неподалеку «Манежа».

    Дизайн пространства будет отсылать к истории. «Так как раньше вместо перехода существовал канал, предлагаем продолжить идею воды и подсветить дух места с помощью интерьерных решений», — отмечается в презентации. Со стороны Конногвардейского бульвара авторы концепции хотят организовать зеленое рекреационное пространство с амфитеатром — «двор дождя».

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    Кому принадлежит переход?


    Нюанс в том, что разработчик концепции не является ни собственником, ни инвестором.

    Подземный переход с торговым центром под площадью Труда был открыт в 1999 году. Торговые помещения изначально принадлежали компании «Росстро», а в 2018 году их выкупила компания «Сет поинт» экс-директора «Никольских рядов» Дмитрия Воробьева и его супруги Ирины Воробьевой. Другим бизнесом предпринимателей является девелоперская компания Desino, среди проектов на сайте указаны отель W St.Petersburg, частные загородные резиденты, виллы во Франции и пентхаусы в Великобритании.

    Сейчас из общей площади подземного пространства 2,5 тысячи квадратных метров «Сет поинт» принадлежит 927 квадратных метров, остальное находится в ведении городского «Мостотреста».

    По словам Дарьи Мирошниченко, пока авторы концепции успели представить ее «Мостотресту», который предварительно воспринял ее положительно, в планах встреча с бизнесом. «Это история про снизу вверх», — говорит она, отмечая, что такой путь Klauzura уже смогла пройти с арт-кварталом «Брусницын» по соседству с «Севкабель Портом». Сейчас делаются расчеты по окупаемости инвестиций. Сделанные замеры пешеходного трафика позволяют надеяться, что инвесторы смогут вернуть вложения.

    презентация Klauzura
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    «Фонтанка» направила запрос в «Мостотрест», но не получила ответа на момент публикации. Ирина Волкова узнала о концепции Klauzura от корреспондента «Фонтанки» и назвала ее интересной. По ее словам, у «Сет поинт» был свой проект обновления, но он не был реализован. Но сейчас не лучшее время для инвестиций, добавила предприниматель.

    Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

    Фото: презентация Klauzura
    презентация Klauzura

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    Комментарии 11

    Гость26 Сен 2023 в 20:53
    Площади нужно нормальное название для начала
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    Гость26 Сен 2023 в 20:48
    Пока там платная парковка сдохнет любая концепция, кроме бомбоубежища.
    +0−1
    Гость26 Сен 2023 в 20:31
    Авторка, вы уверены что переход открыт в 1999 году? Интернет говорит что на год раньше.
    +0−0
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