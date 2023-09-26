ТЦ в переходе под площадью Труда хотят превратить в модное общественное пространство. Реально ли это?

Архитектурное бюро Klauzura представило концепцию обновления перехода под площадью Труда: там хотят создать общественное пространство с кофейней, книжным магазином, выставочным пространством и «стеной дождя». Пока это «инициатива снизу», которой еще предстоит заинтересовать собственников — городской «Мостотрест» и владельцев торговых помещений. Но за плечами авторов уже есть успешный опыт — арт-квартал «Брусницын».
Первым о проекте Klauzura рассказало издание «
Что не так с переходом?
Презентация проекта (есть в распоряжении «Фонтанки») описывает нынешнее плачевное, как считают авторы, состояние перехода. Во-первых, он недоступен для мам с колясками, инвалидов и других маломобильных групп, а заодно для велосипедистов и самокатчиков. По словам Дарьи Мирошниченко, исследования трафика, проведенные совместно с ИТМО, показали, что многие люди обходят подземный путь через наземные пешеходные переходы, хотя это занимает куда больше времени. Навигация внутри перехода также не слишком понятна.
Во-вторых, в переходе не слишком красиво и уютно. Хотя по совместительству он является небольшим торговым центром, где работают магазины и кафе, мало кто в нем задерживается, отмечают аналитики. В самом переходе мало света и не всегда приятный запах из-за проблем с вентиляцией. Торговые павильоны оформлены не слишком изящно и продают не очень понятный ассортимент. Туалет платный.
Что предлагают архитекторы?
В первую очередь концепция Klauzura предлагает сделать переход более удобным для пешеходов, в том числе маломобильных, — за счет установки лифтов и траволаторов, организовать интуитивно понятную навигацию, а также создать бесплатные туалеты, питьевые фонтанчики и комнаты матери и ребенка.
В качестве арендаторов предлагается поселить в переходе кофейню, пекарню, книжный, цветочный магазины. Однако помимо коммерции там предлагается организовать выставочные пространства, например, мини-филиал находящегося неподалеку «Манежа».
Дизайн пространства будет отсылать к истории. «Так как раньше вместо перехода существовал канал, предлагаем продолжить идею воды и подсветить дух места с помощью интерьерных решений», — отмечается в презентации. Со стороны Конногвардейского бульвара авторы концепции хотят организовать зеленое рекреационное пространство с амфитеатром — «двор дождя».
Кому принадлежит переход?
Нюанс в том, что разработчик концепции не является ни собственником, ни инвестором.
Подземный переход с торговым центром под площадью Труда был открыт в 1999 году. Торговые помещения изначально принадлежали компании «Росстро», а в 2018 году их выкупила компания «Сет поинт» экс-директора «Никольских рядов» Дмитрия Воробьева и его супруги Ирины Воробьевой. Другим бизнесом предпринимателей является девелоперская компания Desino, среди проектов на сайте указаны отель
Сейчас из общей площади подземного пространства 2,5 тысячи квадратных метров «Сет поинт» принадлежит 927 квадратных метров, остальное находится в ведении городского «Мостотреста».
По словам Дарьи Мирошниченко, пока авторы концепции успели представить ее «Мостотресту», который предварительно воспринял ее положительно, в планах встреча с бизнесом. «Это история про снизу вверх», — говорит она, отмечая, что такой путь Klauzura уже смогла пройти с арт-кварталом «Брусницын» по соседству с «Севкабель Портом». Сейчас делаются расчеты по окупаемости инвестиций. Сделанные замеры пешеходного трафика позволяют надеяться, что инвесторы смогут вернуть вложения.
«Фонтанка» направила запрос в «Мостотрест», но не получила ответа на момент публикации. Ирина Волкова узнала о концепции Klauzura от корреспондента «Фонтанки» и назвала ее интересной. По ее словам, у «Сет поинт» был свой проект обновления, но он не был реализован. Но сейчас не лучшее время для инвестиций, добавила предприниматель.
Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»