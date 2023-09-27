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    Нагорный Карабах покинули более трети проживавших там армян

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    15 комментариев

    Число уехавших из Нагорного Карабаха в Армению превысило 47 тысяч человек. Об этом 27 сентября рассказала пресс-секретарь главы армянского кабинета министров Назели Багдасарян.

    «По состоянию на 12:00 (11:00 мск) мост Хакари пересекли 47 115 граждан, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха», — заявила Назели Багдасарян в ходе брифинга (цитата по госагентству ТАСС).

    До военного конфликта в Карабахе проживали 120 тысяч армян, уточняет газета «Коммерсантъ».

    19 сентября власти Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе — операция продлилась сутки. По данным Карабаха, погибли не менее 200 человек, в Азербайджане сообщают о гибели 192 военных. Погибли также и российские миротворцы, обеспечивавшие провоз гуманитарных грузов.

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    Нагорный КарабахАрмяне
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    Комментарии 15

    Гость27 Сен 2023 в 14:38
    и им гарант ничего не гарантировал
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 14:31
    Когда пришли за армянами, никто не почесался. А зачем, мы же не армяне. А когда блокируют Питер, пойдём учить финский язык? Или на концерт Пугачева с Галкиной?
    +0−1
    Гость27 Сен 2023 в 13:43
    Жаль миротворцев. Простые армянские бабушки, дедушки не смогли защитить, уберечь этих самых миротворцев от гибели.
    +0−0
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