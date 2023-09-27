Нагорный Карабах покинули более трети проживавших там армян

Число уехавших из Нагорного Карабаха в Армению превысило 47 тысяч человек. Об этом 27 сентября рассказала пресс-секретарь главы армянского кабинета министров Назели Багдасарян.

«По состоянию на 12:00 (11:00 мск) мост Хакари пересекли 47 115 граждан, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха», — заявила Назели Багдасарян в ходе брифинга (цитата по госагентству ТАСС).

До военного конфликта в Карабахе проживали 120 тысяч армян, уточняет газета «Коммерсантъ».

19 сентября власти Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе — операция продлилась сутки. По данным Карабаха, погибли не менее 200 человек, в Азербайджане сообщают о гибели 192 военных. Погибли также и российские миротворцы, обеспечивавшие провоз гуманитарных грузов.