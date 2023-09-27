В Петербурге можно будет тратить маткапитал на платные медуслуги для ребенка

Региональный материнский капитал в Петербурге в скором времени можно будет тратить на оплату медицинских услуг для ребенка. Такой законопроект депутаты Заксобрания 27 сентября приняли в третьем, окончательном чтении.



Теперь документ уйдет на подписание губернатору и через 10 дней после официального опубликования вступит в силу.



Региональный маткапитал можно будет тратить на следующие услуги:



оплата ДМС для ребенка,



оплата платных медицинских услуг в лицензированных организациях на территории России.



Этот законопроект касается именно регионального материнского капитала (и не касается федерального, который выплачивают и за первого ребенка). Он в 2023 году составляет 197 тысяч рублей и выдается за рождение или усыновление третьего и последующего ребенка в семье.

