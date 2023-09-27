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    В Петербурге можно будет тратить маткапитал на платные медуслуги для ребенка

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    13 комментариев

    Региональный материнский капитал в Петербурге в скором времени можно будет тратить на оплату медицинских услуг для ребенка. Такой законопроект депутаты Заксобрания 27 сентября приняли в третьем, окончательном чтении.

    Теперь документ уйдет на подписание губернатору и через 10 дней после официального опубликования вступит в силу.

    Региональный маткапитал можно будет тратить на следующие услуги:

    • оплата ДМС для ребенка,
    • оплата платных медицинских услуг в лицензированных организациях на территории России.

    Этот законопроект касается именно регионального материнского капитала (и не касается федерального, который выплачивают и за первого ребенка). Он в 2023 году составляет 197 тысяч рублей и выдается за рождение или усыновление третьего и последующего ребенка в семье.

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    Комментарии 13

    Гость27 Сен 2023 в 12:51
    Скоро с номинальной стоимостью маткапиталла разрешат сходить в магаз. Хватит на раз.
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 12:39
    Самое неприятное, что платные медицинские услуги теперь стали часто хуже бесплатных.
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 11:54
    То есть, все идёт к тому,что из бесплатных , останется одна, посещение терапевта,если удастся попасть на прием.
    +0−0
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