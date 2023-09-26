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    Эстония переименовывает российские города. Начали с Калининграда и Кингисеппа

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    49 комментариев

    Эстонский комитет по иностранным делам — рийгикогу — выступил с инициативой о переименовании Калининграда в Кенигсберг, передает 26 сентября РИА Новости со ссылкой на сообщение парламента прибалтийской республики.

    «Комитет по иностранным делам Рийгикогу (парламента Эстонии) обратился к Языковому комитету Общества эстонского языка с предложением рассмотреть возможность начать использовать в эстонском языке название Кенигсберг вместо Калининграда», — цитирует агентство текст сообщения.

    Уточняется, что в том же документе предлагается переименовать город Кингисепп в Ленинградской области. Его планируют называть прежним именем Ямбург, или Яама.

    Напомним, город Кингисепп был основан новгородцами в конце XIV века как крепость Ям. В 1703 году по указу Петра Великого превратился в Ямбург. В 1922-м Ямбург был переименован в Кингисепп в память об эстонском коммунисте и революционере Викторе Кингисеппе, который в том же году был расстрелян в независимой Эстонии за подпольную работу и подготовку к восстанию. Написал книгу «Под игом независимости».

    Городу Кингисеппу уже предлагали вернуть историческое имя — в 1993-м, но тогда идею поддержало всего 10 процентов участников местного референдума.

    Калининград вошел в СССР после окончания Великой Отечественной войны. До этого он носил название Кёнигсберг, с 1773-го по 1945 год был административным центром Восточной Пруссии. После победы Советского Союза в 1946 году переименован в Калининград в честь председателя президиума Верховного Совета СССР Михаила Калинина.

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    КенигсбергКалининградКингисеппЯмбургЭстония
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    Комментарии 49

    Андрей Анатольевич Дрёмин26 Сен 2023 в 21:20
    ИНСТИТУТ КАЩЕНКО ПО ИМ СОСКУЧИЛСЯ !!!
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 21:19
    Почему-то , читая это, вспоминается басня "Лиса и виноград". Хоть зелёным назови , а не изменить, не попробовать не сможешь)))
    +0−0
    Neznaika26 Сен 2023 в 21:17
    Сморчок дважды менял дневное время на ночное / никто не расстроился
    +0−0
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