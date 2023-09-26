Эстония переименовывает российские города. Начали с Калининграда и Кингисеппа

Эстонский комитет по иностранным делам — рийгикогу — выступил с инициативой о переименовании Калининграда в Кенигсберг, передает 26 сентября РИА Новости со ссылкой на сообщение парламента прибалтийской республики.
«Комитет по иностранным делам Рийгикогу (парламента Эстонии) обратился к Языковому комитету Общества эстонского языка с предложением рассмотреть возможность начать использовать в эстонском языке название Кенигсберг вместо Калининграда», — цитирует агентство текст сообщения.
Уточняется, что в том же документе предлагается переименовать город Кингисепп в Ленинградской области. Его планируют называть прежним именем Ямбург, или Яама.
Напомним, город Кингисепп был основан новгородцами в конце XIV века как крепость Ям. В 1703 году по указу Петра Великого превратился в Ямбург. В 1922-м Ямбург был переименован в Кингисепп в память об эстонском коммунисте и революционере Викторе Кингисеппе, который в том же году был расстрелян в независимой Эстонии за подпольную работу и подготовку к восстанию. Написал книгу «Под игом независимости».
Городу Кингисеппу уже предлагали вернуть историческое имя — в 1993-м, но тогда идею поддержало всего 10 процентов участников местного референдума.
Калининград вошел в СССР после окончания Великой Отечественной войны. До этого он носил название Кёнигсберг, с 1773-го по 1945 год был административным центром Восточной Пруссии. После победы Советского Союза в 1946 году переименован в Калининград в честь председателя президиума Верховного Совета СССР Михаила Калинина.