Эстония переименовывает российские города. Начали с Калининграда и Кингисеппа

Эстонский комитет по иностранным делам — рийгикогу — выступил с инициативой о переименовании Калининграда в Кенигсберг, передает 26 сентября РИА Новости со ссылкой на сообщение парламента прибалтийской республики.



«Комитет по иностранным делам Рийгикогу (парламента Эстонии) обратился к Языковому комитету Общества эстонского языка с предложением рассмотреть возможность начать использовать в эстонском языке название Кенигсберг вместо Калининграда», — цитирует агентство текст сообщения.



Уточняется, что в том же документе предлагается переименовать город Кингисепп в Ленинградской области. Его планируют называть прежним именем Ямбург, или Яама.

