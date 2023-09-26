Командующий Черноморским флотом присутствовал на коллегии Минобороны. В Сети были слухи о его «гибели»

Минобороны РФ распространило кадры с заседания коллегии ведомства, состоявшегося 26 сентября. Можно заметить, что участие в нем принимал и глава Черноморского флота Виктор Соколов.
Телеграм-каналы и украинские СМИ со ссылкой на «данные разведки» писали, что командующий якобы погиб в результате попадания ракеты по штабу флота в Севастополе.
Соколов участвовал в заседании по видеосвязи.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал слухи. На брифинге 26 сентября он заявил, что предоставлять такую информацию должны в Минобороны.
«Нет, здесь никакой информации не было от Минобороны. Это исключительно их прерогатива. Здесь нам нечего сказать», – сообщил Песков.
Напомним, ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе произошел 22 сентября. Сначала в Минобороны говорили, что один военнослужащий погиб. Однако затем в ведомстве заявили, что он пропал без вести.