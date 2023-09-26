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    Командующий Черноморским флотом присутствовал на коллегии Минобороны. В Сети были слухи о его «гибели»

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    12 комментариев

    Минобороны РФ распространило кадры с заседания коллегии ведомства, состоявшегося 26 сентября. Можно заметить, что участие в нем принимал и глава Черноморского флота Виктор Соколов.

    Телеграм-каналы и украинские СМИ со ссылкой на «данные разведки» писали, что командующий якобы погиб в результате попадания ракеты по штабу флота в Севастополе.

    Соколов участвовал в заседании по видеосвязи.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал слухи. На брифинге 26 сентября он заявил, что предоставлять такую информацию должны в Минобороны.

    «Нет, здесь никакой информации не было от Минобороны. Это исключительно их прерогатива. Здесь нам нечего сказать», – сообщил Песков.

    Напомним, ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе произошел 22 сентября. Сначала в Минобороны говорили, что один военнослужащий погиб. Однако затем в ведомстве заявили, что он пропал без вести.

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    Комментарии 12

    Гость26 Сен 2023 в 13:41
    Ну да везде пишут, что командующий жив и на заседании. Как- нибудь узнается что было или чего не было.
    +0−0
    chip126 Сен 2023 в 13:41
    По видео нельзя сказать ровно ничего, командующий ЧМ присутствовал на мониторе, который нам продемонстрировали...
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 13:40
    Рядом с адмиралами Нахимовым и Макаровым
    +0−0
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