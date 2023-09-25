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    Финляндия начнет разворачивать соискателей убежища прямо на границе

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    7 комментариев

    Министерство внутренних дел Финляндии пересмотрит процедуру предоставления убежища, сообщила 25 сентября представитель ведомства Риитта Копонен. По ее словам, изменения позволят отказывать необоснованным соискателям убежища на внешних границах Евросоюза. Об этом пишет РИА Новости.

    Финляндия граничит с одной страной Евросоюза — Швецией, также страна имеет две внешние границы: с Норвегией — на севере и с Россией — на востоке.

    Согласно действующим нормам, любой человек, въезжающий в Финляндию, может запросить убежище на прямо границе. Для этого необходимо подать соответствующее заявление пограничникам. Пока власти рассматривают прошение, гражданин получает право проживания в миграционном центре, а затем и право на работу. Заявление рассматривается от 6 до 8 месяцев.

    В мае «Фонтанка» писала, что больше тысячи граждан РФ обратились в миграционную службу Финляндии из-за угрозы частичной мобилизации. В январе 2023 года власти республики приостановили процедуру приостановления убежища бежавшим от мобилизации.

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    Комментарии 7

    Гость25 Сен 2023 в 18:17
    - В резюме вы указали, что вам не нравятся геи…

    - Нет, скорее, это я им.

    - Вы нам не подходите.

    - Вот видите? Я так и написал.
    +0−0
    Гость25 Сен 2023 в 18:17
    Нам не привыкать . В Ленинграде мы могли только видеть табуны их автобусов
    +0−1
    Гость25 Сен 2023 в 18:16
    Собеседование:

    Hr: Почему вы уво...

    Соискатель: Шшшш тихо!

    Hr: Назовите ваши силь...

    Соискатель: Шшшш тихо! Выгоню !

    Hr(шепотом): Вы наняты. Добро пожаловать в библиотеку.

    ***
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