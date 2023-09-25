Финляндия начнет разворачивать соискателей убежища прямо на границе

Министерство внутренних дел Финляндии пересмотрит процедуру предоставления убежища, сообщила 25 сентября представитель ведомства Риитта Копонен. По ее словам, изменения позволят отказывать необоснованным соискателям убежища на внешних границах Евросоюза. Об этом пишет РИА Новости.

Финляндия граничит с одной страной Евросоюза — Швецией, также страна имеет две внешние границы: с Норвегией — на севере и с Россией — на востоке.

Согласно действующим нормам, любой человек, въезжающий в Финляндию, может запросить убежище на прямо границе. Для этого необходимо подать соответствующее заявление пограничникам. Пока власти рассматривают прошение, гражданин получает право проживания в миграционном центре, а затем и право на работу. Заявление рассматривается от 6 до 8 месяцев.