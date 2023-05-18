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    Больше тысячи россиян просят убежища от частичной мобилизации в Финляндии

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    Больше тысячи россиян обратились в миграционную службу Финляндии за убежищем из-за угрозы частичной мобилизации в России, сообщают финские СМИ со ссылкой на службу Migri.

    Как пишут журналисты 18 мая, 1 109 граждан России обратились с заявлением о предоставлении убежища. Но пока не получили ответа, так как Северные страны Европы ждут выработки линии ЕС по этому вопросу.

    «Никаких решений по заявлениям о предоставлении убежища еще нельзя было принять», — сообщила финским журналистам директор отдела по вопросам иммиграции МВД Санна Суттер.

    Как писала «Фонтанка», в октябре россиян, желающих получить убежище в Финляндии, было вдвое меньше. А в январе 2023 года власти Финляндии приостановили процедуру предоставления убежища бежавшим от мобилизации.

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