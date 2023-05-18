Больше тысячи россиян просят убежища от частичной мобилизации в Финляндии

Больше тысячи россиян обратились в миграционную службу Финляндии за убежищем из-за угрозы частичной мобилизации в России, сообщают финские СМИ со ссылкой на службу Migri.



Как пишут журналисты 18 мая, 1 109 граждан России обратились с заявлением о предоставлении убежища. Но пока не получили ответа, так как Северные страны Европы ждут выработки линии ЕС по этому вопросу.

«Никаких решений по заявлениям о предоставлении убежища еще нельзя было принять», — сообщила финским журналистам директор отдела по вопросам иммиграции МВД Санна Суттер.