Суд арестовал мужчину, который стрелял из-за продавщицы пива в Парголово

Выборгский районный суд арестовал Магомеда Дибирова по уголовному делу о хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ). Об этом 21 сентября сообщает объедиенная пресс-служба судов Петербурга.



Следствие полагает, что вечером 17 сентября, находясь у д. 18 корп. 2 по улице Тихоокеанская в поселке Парголово, грубо нарушая общественный порядок, мужчина умышленно произвел не менее 2-х выстрелов из неустановленного следствием предмета в область плечевого пояса С., чем причинил последнему физический вред.



Напомним, инцидент произошел тремя днями ранее. В полицию обратился 31-летний житель Парголово, который рассказал, что у дома 18к2 Тихоокеанская ранили мужчину. Выехавшие на место сотрудники установили, что в ходе конфликта из-за продавщицы магазина «Главпиво» неизвестный выстрелил в 23-летнего потерпевшего из травматического пистолета и скрылся на каршеринге. Машину остановили в 22:15 на 1-й линии В.О., 30, но подозреваемого в ней не было. Раненого госпитализировали, а полиция начала поиски скрывшегося стрелка.

