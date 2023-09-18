Стрельба в Парголово началась из-за продавщицы пива. Каршеринг нашли, агрессора — нет

Полиция Петербурга ищет хулигана, который ранил местного жителя в Парголово. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области. По данным «Фонтанки», конфликт начался из-за продавщицы точки «Главпиво».



«Фонтанка» писала, что на Тихоокеанской улице в Парголово неизвестный выстрелил в человека из пистолета и скрылся. Полиция уточняет, что инцидент произошёл у магазина в доме 18, корпус 2, по Тихоокеанской вчера в 20:24. В местного жителя 2000 года рождения стреляли из травматического пистолета, агрессор скрылся на каршеринговом «Фольксвагене Поло». Раненый мужчина был доставлен в больницу в удовлетворительном состоянии.

