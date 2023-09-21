В Пушкине лишили мандата оппозиционного депутата. Он уехал после мобилизации

Муниципалитет «Город Пушкин» лишил полномочий муниципального депутата Константина Косова. Как говорится в проекте решения, активист пропускал заседания в течение полугода.



Заседание муниципального совета провели 21 сентября. О том, что его собираются лишать мандата, Косов узнал от других людей — о заседании его не предупредили. Косов — активист и бывший командир отделения пожарной части. Он уехал из Петербурга после объявления частичной мобилизации. После этого он не принимал участия в заседаниях лично, однако, по его словам, удалённо участвовал в комиссиях при муниципальном совете и подавал поправки в Генплан, как муниципальный депутат. Участвовать в заседаниях совета в дистанционном формате в Пушкине невозможно: этот формат отменили после окончания пандемии.