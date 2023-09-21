    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 22

    0 м/с, штиль

    761мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd96.62eur103.37

    В Пушкине лишили мандата оппозиционного депутата. Он уехал после мобилизации

    488
    2 комментария

    Муниципалитет «Город Пушкин» лишил полномочий муниципального депутата Константина Косова. Как говорится в проекте решения, активист пропускал заседания в течение полугода.

    Заседание муниципального совета провели 21 сентября. О том, что его собираются лишать мандата, Косов узнал от других людей — о заседании его не предупредили. Косов — активист и бывший командир отделения пожарной части. Он уехал из Петербурга после объявления частичной мобилизации. После этого он не принимал участия в заседаниях лично, однако, по его словам, удалённо участвовал в комиссиях при муниципальном совете и подавал поправки в Генплан, как муниципальный депутат. Участвовать в заседаниях совета в дистанционном формате в Пушкине невозможно: этот формат отменили после окончания пандемии.

    В марте 2023 года вступил в силу закон, позволяющий лишать мандатов депутатов, которые без уважительной причины пропускают заседания. Такую норму приняли на федеральном уровне, а затем и в Петербурге.

    Как сообщил «Фонтанке» Косов, он намерен обжаловать решение муниципального совета — он считает нарушением то, что его не уведомили заранее о рассмотрении вопроса, который касается непосредственно его.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close