«Сбили молодого лосёнка, жившего в лесу неподалёку». Очевидец рассказывает о ДТП под Петербургом

ДТП с летальным исходом — смертельное не для человека — произошло утром 21 сентября во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
По его словам, на горе около посёлка Нижние Осельки сбили молодого лосёнка, жившего в лесу неподалёку. Он погиб.
«Здесь живёт много диких животных, для которых переход через проезжую часть является частью их звериной тропы (в данном случае это была их дорога на водопой, и их с мамой часто здесь видели). Они не виноваты в том, что их территорию обитания активно застраивают и им негде жить, кроме как непосредственно около людей», — рассказывает очевидец.
Сейчас риск встретить лося на дороге особенно высок: у самцов гон. В поисках самок они преодолевают десятки километров за сутки, бодрствуют ночью. В Ленинградской области обитают около 24 тысяч лосей. А в Петербурге, по данным комитета по природопользованию, — 32 особи.