Синоптик Колесов: осень в Петербурге ещё не начиналась, просто продолжается лето

О необычных погодных итогах середины сентября рассказывает главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Интересны показатели температуры, и выпавших осадков, и количества солнца.

«Очень теплое начало декады с одним перекрытым экстремумом температуры днем (13 сентября) и одним ночью (14 сентября) повысило среднедекадную температуру в Санкт-Петербурге до +15,9 градуса», — пишет Колесов в своём телеграм-канале 21 сентября.

Плюс 15,9 — это, по его словам, «очень и очень тепло». Более тёплой вторая декада была только в 1955 году — 17,0 градуса. А в 2001 году — 15,6 градуса.

Осадков выпало мало, дождики были только три дня. Результат сделал сильный дождь 14 сентября, он повысил общее количество осадков до 25,7 мм — «а это 45 % от нормы месяца, хоть что-то».

«С солнцем немного интереснее», — отмечает Колесов. В дождливый день 14 числа его не было вообще, впервые за долгий период. Общее время сияния «приличное» — 51,2 часа. В последние годы во второй декаде бывало всего 20–40 часов солнца, но до рекордных значений 1967 года (90 часов) и 2014 года (72,9 часа) «очень далеко».

В целом первая половина нынешнего сентября настолько теплая, что заняла второе место в истории наблюдений (делит его с 1955 годом, показатель — 17,0 градуса). На первом месте — 17,5 градуса в первой половине сентября 1938 года.



«Это говорит только о том, что в Санкт-Петербурге не начиналась еще осень, а просто продолжалось лето», — резюмирует Колесов.

