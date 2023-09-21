Полицейские получили тяжёлые травмы в ДТП на Лесном

Массовая авария на Лесном проспекте у Нейшлотского переулка оказалось серьёзной.
Фонтанка.ру
По данным «Фонтанки», в результате столкновения служебного автомобиля ДПС и легковой машины двое сотрудников полиции получили травмы, предположительно, тяжёлые. Они госпитализированы.
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«Водитель другого автомобиля не пострадал. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД.
Напомним, ДТП на Лесном случилось около 7:05. По словам очевидцев, «Шкода» ГИБДД, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, ударила выезжавшую на проспект BMW, задело и другие машины. Трамваи встали. Сохраняется пробка в обе стороны.