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    Полицейские получили тяжёлые травмы в ДТП на Лесном

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    Массовая авария на Лесном проспекте у Нейшлотского переулка оказалось серьёзной.

    Фонтанка.ру

    По данным «Фонтанки», в результате столкновения служебного автомобиля ДПС и легковой машины двое сотрудников полиции получили травмы, предположительно, тяжёлые. Они госпитализированы.

    читатель «Фонтанки»

    «Водитель другого автомобиля не пострадал. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД.

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    Напомним, ДТП на Лесном случилось около 7:05. По словам очевидцев, «Шкода» ГИБДД, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, ударила выезжавшую на проспект BMW, задело и другие машины. Трамваи встали. Сохраняется пробка в обе стороны.

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