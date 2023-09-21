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    «Раздала лещей». Мощный замес с ГИБДД остановил трамваи на Лесном, на Добролюбова ДТП тоже перекрыло пути

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    Аварии остановили движение трамваев на Петроградской и Выборгской сторонах. В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что оба ДТП — сторонние, без участия трамваев. На Лесном проспекте время случая — 7:04, на проспекте Добролюбова — 7:32.

    На Лесном проспекте между Выборгской улицей и Нейшлотским переулком на рельсах столкнулись несколько легковых машин, в том числе ДПС, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Читатель «Фонтанки» Александр рассказал, что BMW M ехала на зеленый с Нейшлотского. В это время гаишная «Шкода» без спецсигналов неслась по Лесному на красный в сторону центра, ударила BMW в бок и задела другие машины, в том числе Audi Q7, — «раздала лещей». По словам Александра, люди целы.

    читатель «Фонтанки»

    Организатор перевозок предупреждает, что в связи с невозможностью проезда по Лесному у Нейшлотского переулка трассы трамвайных маршрутов № 20 и № 6 временно изменены. «Двадцатка» следует от Культуры до станции метро «Выборгская», «шестёрка» — от Гренадерской до «Выборгской». Образовалась пробка.

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    На проспекте Добролюбова у Зоологического переулка на путях столкнулись две легковые машины, рассказывают в «ДТП и ЧП».

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    Изменены трассы трамвая № 40 (он следует от Тихорецкого проспекта до станции метро «Выборгская») и той же «шестёрки» (от Гренадерской до «Выборгской»).

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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