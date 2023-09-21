«Раздала лещей». Мощный замес с ГИБДД остановил трамваи на Лесном, на Добролюбова ДТП тоже перекрыло пути

Аварии остановили движение трамваев на Петроградской и Выборгской сторонах. В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что оба ДТП — сторонние, без участия трамваев. На Лесном проспекте время случая — 7:04, на проспекте Добролюбова — 7:32.
На Лесном проспекте между Выборгской улицей и Нейшлотским переулком на рельсах столкнулись несколько легковых машин, в том числе ДПС, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Читатель «Фонтанки» Александр рассказал, что BMW M ехала на зеленый с Нейшлотского. В это время гаишная «Шкода» без спецсигналов неслась по Лесному на красный в сторону центра, ударила BMW в бок и задела другие машины, в том числе Audi Q7, — «раздала лещей». По словам Александра, люди целы.
читатель «Фонтанки»
Организатор перевозок предупреждает, что в связи с невозможностью проезда по Лесному у Нейшлотского переулка трассы трамвайных маршрутов
На проспекте Добролюбова у Зоологического переулка на путях столкнулись две легковые машины, рассказывают в «ДТП и ЧП».
Изменены трассы трамвая