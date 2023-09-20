Чума на миллиард. Эпидемия АЧС на свинофермах обошлась «АльфаСтрахованию» в рекордную сумму

Свыше 1 миллиарда рублей убытков возместило СК «АльфаСтрахование» свиноводческим комплексам за гибель животных от африканской чумы в 2022–2023 гг, 20 сентября сообщает Агентство страховых новостей.



Выплаты получили пять свиноферм, выплата по одной из них составила 850 миллионов. По оценкам экспертов, на российском рынке это самое крупное возмещение в рамках одного страхового случая.

Общий объем возмещения убытков по гибели сельскохозяйственных культур и поголовья в 2023 году достиг почти 3,5 миллиарда рублей, отметил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов. По данным НСА, сейчас в России застраховано около 16 млн голов свиней.