Песков ответил на вопрос о состоянии здоровья Кадырова

Сообщать о здоровье «кого бы то ни было» не входит в функционал администрации президента, заявил 19 сентября Дмитрий Песков, отвечая на вопрос прессы, появилась ли у Кремля информация о состоянии здоровья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
«Мне нечего добавить [к предыдущим заявлениям]», — приводит слова Дмитрия Пескова РИА Новости. Песков добавил, что он не может ничего сообщить по состоянию здоровья Кадырова, поскольку это «не функция администрации президента».
Накануне пресс-секретарь президента Песков также заявил журналистам, что в Кремле не располагают информацией насчет здоровья Кадырова.
На прошлой неделе в telegram-каналах прошла неподтвержденная информация о возможных проблемах со здоровьем у главы республики. При этом распространялись сообщения, что Кадыров якобы находится в Центральной клинической больнице управления делами президента России.
В воскресенье чеченский глава опубликовал видео в своем Telegram, на котором он прогуливается на свежем воздухе. И всем тем, «кто не может отличить правду от лжи в интернете», он предложил сделать то же самое.