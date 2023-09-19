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    Песков ответил на вопрос о состоянии здоровья Кадырова

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    Сообщать о здоровье «кого бы то ни было» не входит в функционал администрации президента, заявил 19 сентября Дмитрий Песков, отвечая на вопрос прессы, появилась ли у Кремля информация о состоянии здоровья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

    «Мне нечего добавить [к предыдущим заявлениям]», — приводит слова Дмитрия Пескова РИА Новости. Песков добавил, что он не может ничего сообщить по состоянию здоровья Кадырова, поскольку это «не функция администрации президента».

    Накануне пресс-секретарь президента Песков также заявил журналистам, что в Кремле не располагают информацией насчет здоровья Кадырова.

    На прошлой неделе в telegram-каналах прошла неподтвержденная информация о возможных проблемах со здоровьем у главы республики. При этом распространялись сообщения, что Кадыров якобы находится в Центральной клинической больнице управления делами президента России.

    В воскресенье чеченский глава опубликовал видео в своем Telegram, на котором он прогуливается на свежем воздухе. И всем тем, «кто не может отличить правду от лжи в интернете», он предложил сделать то же самое.

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    Рамзан КадыровЗдоровьеСостояние здоровьяДмитрий Песков
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