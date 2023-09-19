Песков ответил на вопрос о состоянии здоровья Кадырова

Сообщать о здоровье «кого бы то ни было» не входит в функционал администрации президента, заявил 19 сентября Дмитрий Песков, отвечая на вопрос прессы, появилась ли у Кремля информация о состоянии здоровья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

«Мне нечего добавить [к предыдущим заявлениям]», — приводит слова Дмитрия Пескова РИА Новости. Песков добавил, что он не может ничего сообщить по состоянию здоровья Кадырова, поскольку это «не функция администрации президента».



Накануне пресс-секретарь президента Песков также заявил журналистам, что в Кремле не располагают информацией насчет здоровья Кадырова.