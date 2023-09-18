Кремлю задали вопрос о состоянии здоровья Рамзана Кадырова

В Кремле не располагают информацией по поводу слухов о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил 18 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что состояние здоровья главы региона не является вопросом администрации президента России.

«Мы не располагаем какой-то информацией на этот счет», — заявил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла (цитата по ТАСС). Представитель президента уточнил, что в любом случае в Кремле «вряд ли могут давать справки о состоянии здоровья», отвечая на просьбу прессы прокомментировать появившиеся слухи о якобы госпитализации Кадырова.