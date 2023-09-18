    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, зап

    767мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.63eur103.04

    Кремлю задали вопрос о состоянии здоровья Рамзана Кадырова

    7470
    32 комментария

    В Кремле не располагают информацией по поводу слухов о болезни главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил 18 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что состояние здоровья главы региона не является вопросом администрации президента России.

    «Мы не располагаем какой-то информацией на этот счет», — заявил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла (цитата по ТАСС). Представитель президента уточнил, что в любом случае в Кремле «вряд ли могут давать справки о состоянии здоровья», отвечая на просьбу прессы прокомментировать появившиеся слухи о якобы госпитализации Кадырова.

    Также пресс-секретарь Песков опроверг информацию о встрече Владимира Путина с Рамзаном Кадыровым накануне в Москве. «Никаких встреч с Путиным не было», — заявил Дмитрий Песков.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Рамзан КадыровЗдоровьеКремльДмитрий Песков
    ЛАЙК0
    СМЕХ41
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 32

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    32
    close