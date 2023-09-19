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    «Украина — это еще цветочки». Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным в Сочи

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    В ходе последней встречи президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи большое внимание уделялось вопросам обороны. Об этом 19 сентября заявил сам белорусский лидер.

    «Мы с нашим "старшим братом" договорились о том, как мы будем действовать в Беларуси», — заявил Александр Лукашенко, чьи слова приводит «Интерфакс». Он уточнил, что публично эти договоренности не будут озвучены.

    Белорусский президент подчеркнул, что последние события в регионе вынуждают уделять большое внимание оборонному комплексу.

    В этом контексте Александр Лукашенко уточнил, что «Украина — это только начало, это цветочки» и что главная точка опоры США и ЕС — Польша. По его словам, в 2020 году европейские власти захотели, чтобы Белоруссия вступила в Евросоюз и стала разделительной линией между Востоком и Западом.

    15 сентября Путин провел переговоры с Лукашенко. После закрытой части была проведена пресс-конференция для приближенных к Кремлю средств массовой информации. Там Путин назвал «чушью» сообщения о том, что Кремль просил у КНДР добровольцев для СВО.

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    Комментарии 17

    Гость19 Сен 2023 в 17:23
    Узурпаторы, в атаку!
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