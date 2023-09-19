«Украина — это еще цветочки». Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным в Сочи

В ходе последней встречи президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи большое внимание уделялось вопросам обороны. Об этом 19 сентября заявил сам белорусский лидер.

«Мы с нашим "старшим братом" договорились о том, как мы будем действовать в Беларуси», — заявил Александр Лукашенко, чьи слова приводит «Интерфакс». Он уточнил, что публично эти договоренности не будут озвучены.

Белорусский президент подчеркнул, что последние события в регионе вынуждают уделять большое внимание оборонному комплексу.