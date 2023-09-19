Художник заменил «небом» потолок Королевского театра в Мадриде

Выдающийся каталонский скульптор Жауме Пленса, известный на весь мир своими скульптурами необычных вытянутых пропорций, к открытию сезона в мадридском Королевском театре подготовил инсталляцию на плафоне его зала. Теперь перед началом спектаклей публика будет видеть синее небо столицы Испании и бегущие по нему облака.



Как рассказала 18 сентября газета El Pais, синее небо с облаками над Мадридом снимали специально для художественной работы в середине июня, в высоком разрешении. Проецировать видео на плафон театрального зала будут с момента входа зрителей в помещение и до начала спектаклей — то есть порядка 20 минут.

