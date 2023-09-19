Художник заменил «небом» потолок Королевского театра в Мадриде

Выдающийся каталонский скульптор Жауме Пленса, известный на весь мир своими скульптурами необычных вытянутых пропорций, к открытию сезона в мадридском Королевском театре подготовил инсталляцию на плафоне его зала. Теперь перед началом спектаклей публика будет видеть синее небо столицы Испании и бегущие по нему облака.
Как рассказала 18 сентября газета El Pais, синее небо с облаками над Мадридом снимали специально для художественной работы в середине июня, в высоком разрешении. Проецировать видео на плафон театрального зала будут с момента входа зрителей в помещение и до начала спектаклей — то есть порядка 20 минут.
Впервые зрители смогут оценить новую достопримечательность перед вечерним представлением 19 сентября — перед премьерой новой постановки оперы Луиджи Керубини «Медея».
Автор: El Independiente/YouTube
«Если в Мадриде есть что-то уникальное и исключительное, то это его небо, и театр должен был быть открыт этому небу, потому что иногда театры вместе с публикой слишком герметизируются», — прокомментировал Пленса свой выбор.
В проекции изображения неба художник видит преемственность своей работы с полотнами классических художников, изображавших на плафонах облака, населенные нимфами и божествами. Кроме того, абстрактное и безмятежное медитативное видео поможет зрителю переключиться с повседневных событий на восприятие искусства.
В Петербург работы Жауме Пленсы приезжали неоднокрано: так, в Большом дворе Зимнего дворца в 2019 году экспонировалась его скульптура «Карлота», а в 2021 году его произведение участвовало в выставке современного искусства из стекла Glasstress в Главном штабе.