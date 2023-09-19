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    «В других регионах России не горят». Лукашенко объяснил, почему в Петербурге горят лазурные автобусы

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину возгораний и задымлений в лазурных автобусах МАЗ, поставленных в Петербург. Видео со встречи главы государства с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым 19 сентября опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

    Лукашенко поблагодарил производителей техники за их успехи, но попросил заниматься также ее обслуживанием. «А то будет как в Санкт-Петербурге», — предостерег глава республики.

    «Смотрю в СМИ: там че-то загорелось, там загорелось. Начали разбираться, задаю вопросы. А в других регионах России не горят. А почему в Питере? Да потому что какая-то частная компания — люди, которые никогда не видели автобуса, — взяла на себя обслуживание», — заявил Лукашенко.

    Он отметил, что автобус нужно осматривать перед каждым выездом, а этого, по его информации, не было.

    «Естественно, где-то утечки, протечки и так далее. Что-то где-то там задымилось. В СМИ сразу — ах, загорелось!» — воскликнул глава республики.

    Лукашенко предложил помощь республиканских специалистов в обслуживании или обучении специалистов. «Техника сложная, она каждый год усложняется и усложняется», — подчеркнул он.

    В петербургском комитете по транспорту еще летом объяснили причину «горючести» лазурных автобусов. По мнению чиновников, всё дело в низкопольности.

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    Лазурный автобусАлександр Лукашенко
    ЛАЙК19
    СМЕХ71
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ15
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