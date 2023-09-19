«В других регионах России не горят». Лукашенко объяснил, почему в Петербурге горят лазурные автобусы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину возгораний и задымлений в лазурных автобусах МАЗ, поставленных в Петербург. Видео со встречи главы государства с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым 19 сентября опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
Лукашенко поблагодарил производителей техники за их успехи, но попросил заниматься также ее обслуживанием. «А то будет как в Санкт-Петербурге», — предостерег глава республики.
«Смотрю в СМИ: там че-то загорелось, там загорелось. Начали разбираться, задаю вопросы. А в других регионах России не горят. А почему в Питере? Да потому что какая-то частная компания — люди, которые никогда не видели автобуса, — взяла на себя обслуживание», — заявил Лукашенко.
Он отметил, что автобус нужно осматривать перед каждым выездом, а этого, по его информации, не было.
«Естественно, где-то утечки, протечки и так далее. Что-то где-то там задымилось. В СМИ сразу — ах, загорелось!» — воскликнул глава республики.
Лукашенко предложил помощь республиканских специалистов в обслуживании или обучении специалистов. «Техника сложная, она каждый год усложняется и усложняется», — подчеркнул он.
В петербургском комитете по транспорту еще летом объяснили причину «горючести» лазурных автобусов. По мнению чиновников, всё дело в низкопольности.