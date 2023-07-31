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    «Они все низкопольные». Комитет по транспорту рассказал, как видит проблему горящих автобусов

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    Комитет по транспорту рассказал о специфике лазурных автобусов, которая может иметь отношение к возгораниям на них. Очередной сгорел в выходные.

    «Любой подвижной состав сталкивается с этим, это сложная и постоянно используемая техника. Специфика лазурных в том, что они все низкопольные. И в них, в отличие от тех же ПАЗов, теснее компоновка всех внутренностей», — рассказал 31 июля в интервью «Фонтанке» председатель комтранса Валентин Енокаев. При этом он отметил, что «если составить пропорцию — сколько автобусов теоретически могут столкнуться с такой проблемой и сколько из них загорается, то частота не изменилась». Свою роль, по его мнению, играет и контекст: все лазурные — новые и любые происшествия с ними вызывают особую реакцию.

    Напомним, в выходные на Пулковском шоссе сгорел очередной лазурный автобус — МАЗ «Пассажиравтотранса». По расчетам комитета, это 13-я машина, выбывшая вследствие пожара из эксплуатации за минувший год. «Фонтанка» подробно рассказывала о 12 предыдущих и о том, какие технические особенности приводят к возгораниям. За 2 недели до происшествия на Пулковском шоссе генеральный директор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович заявил, что компания провела анализ всех происшествий и выявленные проблемы устранила. «По той причине [что раньше] гореть автобусы не будут», — обещал он.

    Полное интервью Валентина Енокаева об автобусах, метро, платной парковке и такси — читайте на «Фонтанке».

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