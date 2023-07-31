«Они все низкопольные». Комитет по транспорту рассказал, как видит проблему горящих автобусов

Комитет по транспорту рассказал о специфике лазурных автобусов, которая может иметь отношение к возгораниям на них. Очередной сгорел в выходные.



«Любой подвижной состав сталкивается с этим, это сложная и постоянно используемая техника. Специфика лазурных в том, что они все низкопольные. И в них, в отличие от тех же ПАЗов, теснее компоновка всех внутренностей», — рассказал 31 июля в интервью «Фонтанке» председатель комтранса Валентин Енокаев. При этом он отметил, что «если составить пропорцию — сколько автобусов теоретически могут столкнуться с такой проблемой и сколько из них загорается, то частота не изменилась». Свою роль, по его мнению, играет и контекст: все лазурные — новые и любые происшествия с ними вызывают особую реакцию.