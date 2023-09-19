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    Путин подписал указ о единовременной выплате блокадникам и защитникам Ленинграда

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    Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплате к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады для блокадников и защитников города. Соответствующий документ во вторник, 19 сентября, появился на официальном интернет-портале правовой информации.

    Выплата будет сделана в декабре 2023 года — январе 2024 года в размере 50 000 рублей гражданам РФ, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

    Единовременную выплату получат россияне, проживающие постоянно в России, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Численность получателей составит 62 598 человек.

    80 лет с момента полного снятия блокады Санкт-Петербург отметит 27 января 2024 года.

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