Путин подписал указ о единовременной выплате блокадникам и защитникам Ленинграда

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплате к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады для блокадников и защитников города. Соответствующий документ во вторник, 19 сентября, появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Выплата будет сделана в декабре 2023 года — январе 2024 года в размере 50 000 рублей гражданам РФ, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

