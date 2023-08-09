Блокадникам хотят единовременно выплатить по 50 тысяч рублей

Минтруд РФ подготовил проект указа о единовременной выплате блокадникам 50 тысяч рублей, сообщает 8 августа ТАСС.



Эти деньги предполагается перечислить ветеранам к юбилею полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Напомним, 80 лет с момента полного снятия блокады город отметит 27 января 2024 года.



В соответствии с текстом проекта указа, выплата полагается награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», проживающим не только в России, но и в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.