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    Блокадникам хотят единовременно выплатить по 50 тысяч рублей

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    Минтруд РФ подготовил проект указа о единовременной выплате блокадникам 50 тысяч рублей, сообщает 8 августа ТАСС.

    Эти деньги предполагается перечислить ветеранам к юбилею полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Напомним, 80 лет с момента полного снятия блокады город отметит 27 января 2024 года.

    В соответствии с текстом проекта указа, выплата полагается награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», проживающим не только в России, но и в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

    Численность получателей составит 62 598 человек, уточняет агентство со ссылкой на пояснительную записку к проекту указа.

    Выплату предлагается произвести в период с декабря 2023 года по январь 2024 года.

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    БлокадникиВыплатаМинтруд РФ
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