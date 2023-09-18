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    Ручки с пятками. Смотрите, какой удивительный и трогательный малыш-панда, как его обнимает мама

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    Фото: директор Московского зоопарка Светлана Акулова
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    Детёныш панд из Московского зоопарка растёт, и мы можем наблюдать, как он постепенно меняется. Он родился на свет розовым, к 9 сентября на нём начала проступать жилеточка, а сейчас он уже становится похож на взрослую панду.

    «Малыш панда чернеет на глазах. Грудка и плечи потемнели, а ступни вообще уже черные», — рассказывает гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова в своём телеграм-канале 18 сентября.

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    Двух больших панд Жуи и Диндин Китай передал России в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между странами. Их браку предшествовал период сватовства, беременность курировал специально прилетавший из Китая специалист по разведению панд. В конце августа родился малыш весом всего 150 граммов. «Фонтанка» показывала, как сотрудники зоопарка ухаживают за молодой мамой. К началу сентября малыш заметно подрос и начал интересоваться внешним миром.

    Фото: директор Московского зоопарка Светлана Акулова



    Все большие панды в мире являются национальным символом и достоянием Китая, в том числе родившиеся в зоопарках других стран. Передача панд в другое государство — знак большого доверия. При многолетних усилиях китайского правительства и партнеров популяцию этих животных удалось увеличить почти до 2600 особей, около 1900 из них живут в дикой природе.

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