Ещё одно массовое ДТП на юге КАД. На кадрах очевидца — раненый с повязкой

Пробка на юге КАД, образовавшаяся рано утром 18 сентября из-за массовой аварии, выросла за счёт второй массовой аварии. Читатель «Фонтанки» Дмитрий, проезжая мимо, снял на видео разбитые машины и мужчину с забинтованной головой.
читатель «Фонтанки» Дмитрий
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 10:20 поступила предварительная информация о ДТП на 84-м километре внешнего кольца, в районе съезда на Стрельну и к Новоселью. Столкнулись три легковых и один грузовой автомобили. Данные о пострадавших уточняются. Заняты первая, вторая и третья полосы, проезд осуществляется по полосе безопасности.
До этого, около 7:50, на 77-м километре внешнего кольца столкнулись четыре легковые машины, одна из них перевернулась. Никто не пострадал. Пробка из-за этой аварии уже рассосалась.