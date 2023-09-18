Массовое ДТП с перевёртышем собрало многокилометровую пробку на юге КАД

На юге КАД Петербурга выросла длинная пробка из-за массовой аварии после развязки с Таллинским шоссе.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 7:50 на 77-м километре внешнего кольца столкнулись четыре ехавшие попутно легковые машины, одна из них перевернулась. Никто не пострадал. Заняты вторая, третья и четвёртая полосы. Образовался затор. «Яндекс» оценивает его в 7,5 километра.
«Как минимум три авто, застал момент переворота спасателями одной из машин обратно на колеса. Пробка дикая, километров на пять минимум», — рассказывает очевидец в телеграм-канале «Мегаполис».