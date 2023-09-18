    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 10

    1 м/с, с-з

    767мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd96.63eur103.04

    Массовое ДТП с перевёртышем собрало многокилометровую пробку на юге КАД

    1340
    3 комментария

    На юге КАД Петербурга выросла длинная пробка из-за массовой аварии после развязки с Таллинским шоссе.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 7:50 на 77-м километре внешнего кольца столкнулись четыре ехавшие попутно легковые машины, одна из них перевернулась. Никто не пострадал. Заняты вторая, третья и четвёртая полосы. Образовался затор. «Яндекс» оценивает его в 7,5 километра.

    «Как минимум три авто, застал момент переворота спасателями одной из машин обратно на колеса. Пробка дикая, километров на пять минимум», — рассказывает очевидец в телеграм-канале «Мегаполис».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП на КАДМассовое ДТПАвария с перевертышемДТП в Петербурге
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close