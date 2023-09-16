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    Польша планирует отгородиться от Белоруссии электронным барьером в 172 км

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    Тендер на строительство электронного барьера на границе с Белоруссией объявили власти Польши. Об этом 16 сентября сообщает ТАСС.

    Об этом заявил на пресс-конференции глава МВД республики Мариуш Каминьский. Барьер установят на реке Бут, его длина составит 172 км.

    Желающие поучаствовать в торгах уже могут подавать заявки, тендер планируют завершить к середине ноября и уже в этом году приступить к строительству, отметил Каминьский.

    Ранее замминистра внутренних дел Польши заявил, что заграждение с электронными системами слежения на границе с Калининградской областью, который начали строить в ноябре прошлого года, почти готово. Поводом отгородиться местные власти назвали угрозу миграционного давления, которую создает аэропорт Калининграда, открывшийся для самолётов с Ближнего Востока и из Африки.

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