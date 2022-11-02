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    Польша начала строить заграждения на границе с Калининградской областью

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    Польша приступила к строительству заграждений на границе с Калининградской областью. Об этом, как передаёт РИА Новости, 2 ноября журналистам сообщил польский вице-премьер, глава минобороны Мариуш Блащак.

    По его словам, заграждение будет состоять из трёх рядов колючей проволоки. Высота составит 2,5 метра, а ширина — 3 метра.

    Поводом для начала строительства, как указал Блащак, стало то, что Россия открыла аэропорт Калининграда для самолётов из Ближнего Востока и Африки.

    Напомним, летом Польша завершила основную часть строительства похожего сооружения на границе с Белоруссией. Забор простирается на 186 км в длину, его высота — 5 метров. Всего он обошёлся полякам в 1,6 млрд злотых (около 400 млн долларов). Завершить все работы собираются до конца осени.

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