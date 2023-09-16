В Приморье на пляже нашли двухметровую акулу

На пляже бухты Триозерье Приморского края появилась акула, 16 сентября сообщает агентство Prima Media . Каким образом живая акула оказалась на пляже, агентство не уточняет, версии очевидцев разнятся: по словам одних, ее выбросило на берег, другие отмечают, что туристы сами поймали ее и вытащили ее из воды.

Двухметровая сельдевая акула с острыми зубами нисколько не напугала отдыхающих. Поначалу с ней устроили фотосессию, а после выпустили в море.



Сельдевые акулы распространены по всему Мировому океану. Питаются они тюленями, морскими котиками, каланами и падалью. Два ее вида, кархародон и мако, нападают на пловцов, а атлантическую и лососевую промышляют ради вкусного мяса.