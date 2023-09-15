В Петербурге с воинскими почестями похоронили бывшего вице-губернатора Повелия

На кладбище в Зеленогорске похоронили ещё недавно занимавшего должность вице-губернатора Анатолия Повелия. О его смерти после продолжительной болезни стало известно 12 сентября.



Проститься с Повелием пришли около тысячи человек, сообщает 15 сентября корреспондент «Фонтанки», — в основном чиновники, депутаты и их родственники. Отпевание проходило в зеленогорском храме Казанской иконы Божией Матери. Перед церемонией его огородили, у входа поставили рамки металлоискателей. Все желающие проститься не вместились в храм.