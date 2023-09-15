В Петербурге с воинскими почестями похоронили бывшего вице-губернатора Повелия

На кладбище в Зеленогорске похоронили ещё недавно занимавшего должность вице-губернатора Анатолия Повелия. О его смерти после продолжительной болезни стало известно 12 сентября.
Проститься с Повелием пришли около тысячи человек, сообщает 15 сентября корреспондент «Фонтанки», — в основном чиновники, депутаты и их родственники. Отпевание проходило в зеленогорском храме Казанской иконы Божией Матери. Перед церемонией его огородили, у входа поставили рамки металлоискателей. Все желающие проститься не вместились в храм.
На кладбище с речью выступил вице-губернатор Николай Линченко. Его представили как временно исполняющего обязанности губернатора — сам Александр Беглов находится в отъезде и прислал семье телеграмму. Линченко отметил стержень и внутреннюю силу экс-чиновника. Выступил на траурном митинге депутат Государственной думы Вячеслав Макаров. «Есть люди, которые, как яркая комета, оставляют свой след не только поступками, но и в наших душах», — сказал он о Повелии.
Депутат Заксобрания Александр Ходосок выразил соболезнования от спикера Александра Бельского (он в командировке) и зеленогорской военной части. До 1992 года Повелий служил в воинской части ПВО под Зеленогорском. «Мы знали его, как друга и товарища и настоящего офицера. Он уволился давно, но для нашей части он — настоящий офицер. Всегда интересовался делами, душой болел за вооруженные силы», — сказал Ходосок.
Вел церемонию депутат Юрий Гладунов, близкий друг семьи Повелия. Последним он передал слово сыну покойного, Игорю: «Папа учил меня всегда жить достойно. Научил любить жизнь, ценить. Открыл массу вещей — группу Led Zeppelin, горнолыжный спорт, магию Ладоги. Я им безгранично горд. Я не подведу тебя, папа».
Анатолия Повелия похоронили с воинскими почестями под залпы орудий.