Девочек, попавших в ДТП на «Скандинавии», постепенно выписывают. Самой «тяжёлой» пациентке стало лучше

Ещё одна девочка, пострадавшая в ДТП с грузовиком на трассе «Скандинавия», вышла из больницы. Об этом 15 сентября сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.



«Из Детского городского многопрофильного клинического центра на Авангардной вчера выписана 15-летняя велосипедистка, которая была доставлена туда бортом санавиации. Перед выпиской врачи вручили ей памятные подарки», — говорится в сообщении.



Ещё одну девочку сегодня собираются выписать из Детской городской больницы №2. И тогда в больницах останутся только две юные велосипедистки, обе — в состоянии средней тяжести.

