Девочек, попавших в ДТП на «Скандинавии», постепенно выписывают. Самой «тяжёлой» пациентке стало лучше

Ещё одна девочка, пострадавшая в ДТП с грузовиком на трассе «Скандинавия», вышла из больницы. Об этом 15 сентября сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.
«Из Детского городского многопрофильного клинического центра на Авангардной вчера выписана 15-летняя велосипедистка, которая была доставлена туда бортом санавиации. Перед выпиской врачи вручили ей памятные подарки», — говорится в сообщении.
Ещё одну девочку сегодня собираются выписать из Детской городской больницы №2. И тогда в больницах останутся только две юные велосипедистки, обе — в состоянии средней тяжести.
Ещё вчера комздрав информировал о том, что одна из пациенток остаётся в тяжёлом состоянии. Сегодняшнее сообщение означает, что ей стало значительно лучше.
7 сентября на 59-м километре автодороги «Скандинавия» грузовик сбил группу юных велосипедисток, въехав в машину прикрытия. Погибли две спортсменки. Пострадали еще девять девочек, а также их тренер. Водитель грузовика арестован. Подробности читайте в сюжете «Фонтанки».