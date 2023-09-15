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    ДТП на Скандинавии

    Девочек, попавших в ДТП на «Скандинавии», постепенно выписывают. Самой «тяжёлой» пациентке стало лучше

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    Ещё одна девочка, пострадавшая в ДТП с грузовиком на трассе «Скандинавия», вышла из больницы. Об этом 15 сентября сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.

    «Из Детского городского многопрофильного клинического центра на Авангардной вчера выписана 15-летняя велосипедистка, которая была доставлена туда бортом санавиации. Перед выпиской врачи вручили ей памятные подарки», — говорится в сообщении.

    Ещё одну девочку сегодня собираются выписать из Детской городской больницы №2. И тогда в больницах останутся только две юные велосипедистки, обе — в состоянии средней тяжести.

    Ещё вчера комздрав информировал о том, что одна из пациенток остаётся в тяжёлом состоянии. Сегодняшнее сообщение означает, что ей стало значительно лучше.

    7 сентября на 59-м километре автодороги «Скандинавия» грузовик сбил группу юных велосипедисток, въехав в машину прикрытия. Погибли две спортсменки. Пострадали еще девять девочек, а также их тренер. Водитель грузовика арестован. Подробности читайте в сюжете «Фонтанки».

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