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    ДТП на Скандинавии

    Комздрав рассказал о состоянии юных велосипедисток, пострадавших в ДТП на «Скандинавии»

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    В стационарах Санкт-Петербурга остаются три девочки, пострадавшие в ДТП на трассе «Скандинавия». Остальных выписали из больниц на амбулаторное лечение. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщил городской Комздрав.

    Самая тяжелая пациентка готовится к переводу из реанимации в отделение. Ее состояние оценивается как тяжелое, но с положительной динамикой.

    В прошлый четверг на 59-м километре автодороги «Скандинавия» грузовик сбил группу юных велосипедисток, въехав в машину прикрытия. Погибли две спортсменки. Пострадали еще девять девочек и их тренер. Он с тяжелой сочетанной травмой находится в сороковой больнице. Водитель грузовика арестован. Подробнее о случившемся читайте в сюжете «Фонтанки».

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