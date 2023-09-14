Комздрав рассказал о состоянии юных велосипедисток, пострадавших в ДТП на «Скандинавии»

В стационарах Санкт-Петербурга остаются три девочки, пострадавшие в ДТП на трассе «Скандинавия». Остальных выписали из больниц на амбулаторное лечение. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщил городской Комздрав.

Самая тяжелая пациентка готовится к переводу из реанимации в отделение. Ее состояние оценивается как тяжелое, но с положительной динамикой.



В прошлый четверг на 59-м километре автодороги «Скандинавия» грузовик сбил группу юных велосипедисток, въехав в машину прикрытия. Погибли две спортсменки. Пострадали еще девять девочек и их тренер. Он с тяжелой сочетанной травмой находится в сороковой больнице. Водитель грузовика арестован. Подробнее о случившемся читайте в сюжете «Фонтанки».

