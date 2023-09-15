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    Семейная трагедия на «Скандинавии». На водителе BMW — 34 штрафа, его маленький сын в реанимации

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    Полуторагодовалый ребёнок в реанимации после ДТП на трассе «Скандинавия». Водитель отделался лёгкой травмой — вывихом левого запястья. Подробности стали известны «Фонтанке» 15 августа.

    Фото: Михаил / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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    ДТП, напомним, произошло 14 сентября около 10:30 на 66-м километре «Скандинавии». BMW 320D ехал в сторону Петербурга, за рулём находился 32-летний мужчина, житель Кудрово. Он не справился с управлением, машина вылетела в левый кювет и врезалась в опору ЛЭП, её разорвало на две части. На месте погибла 39-летняя пассажирка — возможно, жена водителя (проживала по тому же адресу в Кудрово, где и он). Полуторагодовалый мальчик (судя по всему, сын водителя) в тяжёлом состоянии был доставлен в Детскую городскую больницу № 5 и помещён в реанимацию. У него медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, гематому головного мозга, ушиб лёгкого. Самого водителя в удовлетворительном состоянии отвезли в Городскую больницу № 40, у него только небольшая травма руки.

    Про водителя известно, что в этом году его 34 раза привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД, все штрафы он оплатил. Возбуждено уголовное дело по статье 264, часть 3, УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека). Мужчине избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

    Фото: Михаил / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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