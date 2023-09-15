Семейная трагедия на «Скандинавии». На водителе BMW — 34 штрафа, его маленький сын в реанимации

ДТП, напомним, произошло 14 сентября около 10:30 на 66-м километре «Скандинавии». BMW 320D ехал в сторону Петербурга, за рулём находился 32-летний мужчина, житель Кудрово. Он не справился с управлением, машина вылетела в левый кювет и врезалась в опору ЛЭП, её разорвало на две части. На месте погибла 39-летняя пассажирка — возможно, жена водителя (проживала по тому же адресу в Кудрово, где и он). Полуторагодовалый мальчик (судя по всему, сын водителя) в тяжёлом состоянии был доставлен в Детскую городскую больницу № 5 и помещён в реанимацию. У него медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, гематому головного мозга, ушиб лёгкого. Самого водителя в удовлетворительном состоянии отвезли в Городскую больницу № 40, у него только небольшая травма руки.

