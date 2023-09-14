В разорванном BMW на трассе «Скандинавия» погибла женщина и тяжело пострадал ребенок

Полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Стали известны подробности о пострадавших.
ДТП произошло в 10:30 14 сентября на 67-м километре федеральной автодороги, в районе посёлка Огоньки. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 33-летний водитель автомобиля BMW не справился с управлением, машина наехала на препятствие и вылетела в кювет. Сообщалось, что «БМВ» врезался в фонарный столб. От удара машину буквально разорвало пополам.
В результате ДТП на месте погибла 39-летняя пассажирка автомобиля. Водителя с травмами госпитализировали. Также пострадал ребенок, который находился в детском удерживающем устройстве на заднем сиденье BMW, его увезли в больницу в тяжелом состоянии.
По факту ДТП ведется проверка.
Отметим, что авария произошла буквально в 8 километрах от места, где 7 сентября погибли и пострадали девочки-велосипедистки. Грузовик врезался в сопровождающую их машину, в которой ехал тренер, а та отлетела в спортсменок. Две девочки погибли, еще девять и тренер пострадали.