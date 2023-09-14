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    В разорванном BMW на трассе «Скандинавия» погибла женщина и тяжело пострадал ребенок

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    27 комментариев
    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    Полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Стали известны подробности о пострадавших.

    ДТП произошло в 10:30 14 сентября на 67-м километре федеральной автодороги, в районе посёлка Огоньки. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 33-летний водитель автомобиля BMW не справился с управлением, машина наехала на препятствие и вылетела в кювет. Сообщалось, что «БМВ» врезался в фонарный столб. От удара машину буквально разорвало пополам.

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    В результате ДТП на месте погибла 39-летняя пассажирка автомобиля. Водителя с травмами госпитализировали. Также пострадал ребенок, который находился в детском удерживающем устройстве на заднем сиденье BMW, его увезли в больницу в тяжелом состоянии.

    По факту ДТП ведется проверка.

    Отметим, что авария произошла буквально в 8 километрах от места, где 7 сентября погибли и пострадали девочки-велосипедистки. Грузовик врезался в сопровождающую их машину, в которой ехал тренер, а та отлетела в спортсменок. Две девочки погибли, еще девять и тренер пострадали.

    Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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    Комментарии 27

    Гость14 Сен 2023 в 14:58
    БНВ конструктор?
    +0−0
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