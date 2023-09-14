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    МИД РФ объявил первого и второго секретаря посольства США персонами нон грата

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    Первый секретарь посольства США Дж. Силлин и второй секретарь посольства Д. Бернстайн объявлены персонами нон грата. Они должны покинуть Россию в течение 7 суток. Об этом в четверг, 14 сентября, говорится в сообщении российского МИДа.

    Американского посла Линн Трейси вызвали в МИД РФ, где сделали жесткий демарш с вручением официальной ноты относительно несовместимости с дипломатическим статусом двух сотрудников посольства. Утверждается, что они поддерживали связь с обвиняемым в «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранным государством россиянином Р. Шоновым, а также ему за вознаграждения давали задания, имеющие целью нанести ущерб нацбезопасности РФ.

    В МИДе добавили, что противоправная деятельность дипломатического представительства США недопустима и будет решительно пресекаться.

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